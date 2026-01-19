Captan a fan leyendo su cancionero en pleno concierto de Bad Bunny en el Estadio Nacional: “Para no olvidar la letra”

Los dos días de concierto de Bad Bunny en Lima generaron gran expectativa entre los asistentes, quienes llegaron el viernes 16 y 17 de enero hasta el Estadio Nacional para cantar todos los éxitos del ‘Conejo Malo’. En medio del público, una escena llamó la atención y se volvió viral en las redes sociales, luego de que una fan fuera captada con un cancionero en la mano para seguir las letras durante la presentación.

Un video de @anapaulavera52, mostró a un gran número de personas con celulares en la mano para captar cada segundo del grandioso concierto de Benito Martínez. Empero, una chica generó curiosidad, ya que tenía un largo papel en la mano que leía mientras seguía el ritmo de la música.

Según el clip de TikTok, era un cancionero que la seguidora del cantante puertorriqueño había llevado al estadio para no perderse de las letras de los temas. No obstante, lo que sorprendió aún más fue que eran varias las hojitas formadas como block.

El momento fue tomado con humor por los usuarios de la popular red social china, que no tardaron en dejar sus divertidos comentarios. “Era pecado equivocarse y ella lo sabía”, “No critico porque también son canciones de mi día a día, pero a veces me olvido la letra por la adrenalina”, “Fue preparada. Si se caía la señal, no podría ver las letras”, “Tenía su cancionero de mano”, “Válido, como en los viejos tiempos”.

Bad Bunny causa sorpresa al ritmo de ‘Moda te mueve’

Bad Bunny dejó en shock a su público al cantar 'Moda te mueve' durante uno de los momentos más comentados del concierto. Recordamos que este tema promocional fue creado para Radio Moda de Perú. El artista colaboró en esta pieza que funcionaba como jingle muchos años antes de consagrarse como una estrella mundial.