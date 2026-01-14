Joven se disfraza de Bad Bunny y desata la histeria de fans que lo persiguieron por calles de Miraflores: "La gente quedó payasa"

Imitador de Bad Bunny desató la euforia de las fans que lo esperaban en los exteriores de local de comida rápida. | Foto: composición LR/ TikTok

Faltan pocos días para el concierto de Bad Bunny en el Estadio Nacional. Los fans cuentan las horas para estar en primera fila en el magno evento que el popular ‘Conejo Malo’ ofrecerá en Lima este 16 y 17 de enero. Ante la gran expectativa de la llegada del cantante puertorriqueño, un joven quiso hacer una broma, con lo que logró acaparar las miradas y hasta generar la histeria colectiva en Miraflores.

El muchacho vestido exactamente como Benito Martínez, más conocido en el mundo de la música como ‘Bad Bunny’ ingresó a un restaurante de comida rápida en el parque Kennedy. Las fans creyeron que se trataba del artista porque estaba rodeado de varios agentes de seguridad y deseaban tomarse una fotografía para el recuerdo.

Tiktoker grababa video vestido como Bad Bunny

Con una polera de color gris, el cabello negro rizado, una gorra, lentes negros y el inconfundible bigote, el joven era retirado del restaurante, lo que hizo creer a los presentes que se trataba del verdadero intérprete de 'Titi me preguntó’.

No obstante, todo se trataba de una escena que el tiktoker Daniel Guevara grababa con sus amigos, lo que generó las risas en las redes sociales, ya que el joven se paseó por varias calles del distrito miraflorino con fans que lo seguían a su alrededor.

Como era de esperarse, las imágenes generaron una ola de comentarios y risas en TikTok. “La gente quedó payasa”, “Es lógico que no era”, “Era la Beba”, “¿Benito en un fast food?”, “Perú sigue siendo clave”, "Bad Bunny de Gamarra", "Caí gente".

Horarios del concierto de Bad Bunny en Lima

El acceso al Estadio Nacional se habilitará desde las 3:00 p.m., con ingreso progresivo para los asistentes. La presentación central de Bad Bunny está prevista para las 9:00 p.m. La organización sugiere acudir con tiempo para un ingreso más ordenado y para participar de las dinámicas previas al concierto.