HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
PARO DE TRANSPORTE HOY: panorama a esta hora en Lima y Callao
PARO DE TRANSPORTE HOY: panorama a esta hora en Lima y Callao      PARO DE TRANSPORTE HOY: panorama a esta hora en Lima y Callao      PARO DE TRANSPORTE HOY: panorama a esta hora en Lima y Callao      
Tendencias

Joven se disfraza de Bad Bunny y desata la histeria de fans que lo persiguieron por calles de Miraflores: "La gente quedó payasa"

El tiktoker vestido con la indumentaria parecida al ‘Conejo Malo’ generó la alerta de las fans que lo seguían por varias calles de Miraflores. 

Imitador de Bad Bunny desató la euforia de las fans que lo esperaban en los exteriores de local de comida rápida.
Imitador de Bad Bunny desató la euforia de las fans que lo esperaban en los exteriores de local de comida rápida. | Foto: composición LR/ TikTok

Faltan pocos días para el concierto de Bad Bunny en el Estadio Nacional. Los fans cuentan las horas para estar en primera fila en el magno evento que el popular ‘Conejo Malo’ ofrecerá en Lima este 16 y 17 de enero. Ante la gran expectativa de la llegada del cantante puertorriqueño, un joven quiso hacer una broma, con lo que logró acaparar las miradas y hasta generar la histeria colectiva en Miraflores.

El muchacho vestido exactamente como Benito Martínez, más conocido en el mundo de la música como ‘Bad Bunny’ ingresó a un restaurante de comida rápida en el parque Kennedy. Las fans creyeron que se trataba del artista porque estaba rodeado de varios agentes de seguridad y deseaban tomarse una fotografía para el recuerdo.

PUEDES VER: Ni entradas físicas ni en PDF: este es el único tipo de ticket que aceptarán en conciertos de Bad Bunny en Perú 2026 para evitar estafas

lr.pe

Tiktoker grababa video vestido como Bad Bunny

Con una polera de color gris, el cabello negro rizado, una gorra, lentes negros y el inconfundible bigote, el joven era retirado del restaurante, lo que hizo creer a los presentes que se trataba del verdadero intérprete de 'Titi me preguntó’.

No obstante, todo se trataba de una escena que el tiktoker Daniel Guevara grababa con sus amigos, lo que generó las risas en las redes sociales, ya que el joven se paseó por varias calles del distrito miraflorino con fans que lo seguían a su alrededor.

PUEDES VER: After Party oficial del concierto de Bad Bunny en Perú: fecha, lugar y todo lo que debes saber del evento en Lima

lr.pe

Como era de esperarse, las imágenes generaron una ola de comentarios y risas en TikTok. “La gente quedó payasa”, “Es lógico que no era”, “Era la Beba”, “¿Benito en un fast food?”, “Perú sigue siendo clave”, "Bad Bunny de Gamarra", "Caí gente".

Horarios del concierto de Bad Bunny en Lima

El acceso al Estadio Nacional se habilitará desde las 3:00 p.m., con ingreso progresivo para los asistentes. La presentación central de Bad Bunny está prevista para las 9:00 p.m. La organización sugiere acudir con tiempo para un ingreso más ordenado y para participar de las dinámicas previas al concierto.

Notas relacionadas
¿Se enojó? Bad Bunny causa revuelo tras negarse a cantar tema que exigían sus fans: "La próxima"

¿Se enojó? Bad Bunny causa revuelo tras negarse a cantar tema que exigían sus fans: "La próxima"

LEER MÁS
Bad Bunny en Lima: ¿Qué temas de 'Debí titar más fotos tocará en su concierto en el Estadio Nacional?

Bad Bunny en Lima: ¿Qué temas de 'Debí titar más fotos tocará en su concierto en el Estadio Nacional?

LEER MÁS
Metropolitano y Corredor Azul amplían servicio nocturno por concierto de Bad Bunny: ¿hasta qué hora operará?

Metropolitano y Corredor Azul amplían servicio nocturno por concierto de Bad Bunny: ¿hasta qué hora operará?

LEER MÁS
Pagó S/14.50 por 3 kg de pescado en un mercado de Villa El Salvador, pero al verificar peso se lleva gran sorpresa: “Le han robado”

Pagó S/14.50 por 3 kg de pescado en un mercado de Villa El Salvador, pero al verificar peso se lleva gran sorpresa: “Le han robado”

LEER MÁS
Egresado de Ingeniería de Minas revela por qué dejó su carrera y decidió para emprender en la venta de comida para mascotas: "No me arrepiento"

Egresado de Ingeniería de Minas revela por qué dejó su carrera y decidió para emprender en la venta de comida para mascotas: "No me arrepiento"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Egresado de Ingeniería de Minas revela por qué dejó su carrera y decidió para emprender en la venta de comida para mascotas: "No me arrepiento"

Egresado de Ingeniería de Minas revela por qué dejó su carrera y decidió para emprender en la venta de comida para mascotas: "No me arrepiento"

LEER MÁS
Familia peruana preparó ceviche en playa Agua Dulce y desata divertidas reacciones: “Ni los Gonzáles se atrevieron a tanto"

Familia peruana preparó ceviche en playa Agua Dulce y desata divertidas reacciones: “Ni los Gonzáles se atrevieron a tanto"

LEER MÁS
Fan peruana estalla de la emoción tras conocer que usará por primera vez costoso artículo de BTS: "La tengo años"

Fan peruana estalla de la emoción tras conocer que usará por primera vez costoso artículo de BTS: "La tengo años"

LEER MÁS
Mujer muestra el árbol navideño que compró en Temu durante noviembre y le llegó en enero: "Parece un perejil"

Mujer muestra el árbol navideño que compró en Temu durante noviembre y le llegó en enero: "Parece un perejil"

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Entrada Full Day + Vale de Consumo de s/. 35. Lunes a Domingo

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Entrada Full Day + Vale de Consumo de s/. 35. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ricardo Bonilla emocionado de llevar a Timoteo a la pantalla grande con la película ‘Mi mejor enemiga’: “Me siento feliz”

VER Real Madrid vs Albacete EN VIVO HOY por la Copa del Rey vía América tvGO: ¡golazo de Betancor!

Partido Alianza Lima vs Unión EN VIVO HOY por la Serie Río de La Plata 2026: autogol de Sergio Peña en el inicio

Tendencias

Fan peruana estalla de la emoción tras conocer que usará por primera vez costoso artículo de BTS: "La tengo años"

'Jorge Luna de Temu' provoca furor en Gamarra por el sorprendente parecido con el comediante de 'HH': "Es su clon"

Usuario ganó US$400.000 tras apostar en línea que Nicolás Maduro saldría del poder antes de finalizar enero

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: 32 partidos siguen en carrera, mientras que 3 corren el riesgo de ser excluidos

Rectores de universidades rechazan al nuevo jefe de Sunedu y piden que su gestión no se extienda hasta 2028

Avanza País y Progresemos proponen retiro de la Corte IDH en sus planes de gobierno

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025