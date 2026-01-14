¿Se enojó? Bad Bunny causa revuelo tras negarse a cantar tema que exigían sus fans: "La próxima"

El paso de Bad Bunny por Chile dejó más que música. En medio de un concierto multitudinario en el Estadio Nacional, como parte de su gira mundial 'Debí Tirar Más Fotos World Tour', el público insistió en escuchar '120', un tema que no figuraba en el repertorio oficial de la noche. La reacción del cantante puertorriqueño, breve pero contundente, generó un debate que rápidamente incendió las redes sociales.

El episodio, ocurrido durante uno de los momentos cúspides del show, desató comentarios sobre la relación del intérprete, de 31 años, con sus seguidores. Mientras algunos usuarios interpretaron la respuesta de Benito Antonio Martínez Ocasio (nombre real) como un gesto de molestia, otros defendieron su derecho a mantener un setlist previamente ensayado.

Bad Bunny se niega a cantar tema que exigían sus fans

Los pedidos de los fanáticos se hicieron sentir con fuerza cuando el reguetonero se encontraba frente a 'La Casita', justo después de que dijera que no iba a olvidar sus tres conciertos ofrecidos en Chile. En ese momento, desde distintos sectores del Estadio Nacional, comenzaron a escucharse voces que reclamaban la interpretación de '120'.

Bad Bunny, con gesto serio, movió reiteradamente un dedo en señal de "no". Sin embargo, ante la insistencia del público, lanzó una frase que se convirtió en lo más comentado de la noche: "La próxima vez que vuelva a Chile les prometo que se las canto". La negativa tomó por sorpresa a muchos asistentes, aunque no frenó los reiterados reclamos por el tema, según se aprecia en los videos que se volvieron virales en redes sociales.

Fans reaccionan a la negativa de Bad Bunny en Chile

El momento protagonizado por Bad Bunny en Chile provocó múltiples interpretaciones. Para algunos seguidores, no se trató de un enojo, sino de una decisión artística, recordando que '120' no estaba en el setlist oficial y que ni siquiera era una canción de su más reciente álbum 'Debí tirar más fotos', sino que fue lanzada en 2020 como parte de 'El último tour del mundo'. Incluso afirmaron que no es la primera vez que el público chileno vive situaciones controvertidas en conciertos.

Por otro lado, hubo quienes criticaron la postura del también productor y la compararon con otras figuras legendarias, entre ellas Michael Jackson, quien, aseguran, posiblemente habría cantado incluso un fragmento a capella para deleite de su público. Por lo pronto, el popular 'Conejo Malo' no se ha pronunciado al respecto, mientras se prepara para ofrecer dos noches seguidas de show en el Estadio Nacional de Lima, Perú.