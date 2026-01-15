Influencer peruano Percy Pls se quiebra al confesar que fue invitado a ‘La casita’ de Bad Bunny, pero no podrá asistir: "Lloro"

El nuevo concepto del concierto de Bad Bunny está generando furor entre creadores de contenido. La propuesta de 'La casita', un espacio dentro del show del 'Debí tirar más fotos World Tour', despertó expectativa y emoción en redes sociales, donde varios tiktokers contaron que están siendo invitados a vivir la experiencia. En ese contexto, el influencer peruano Percy Pls se viralizó al confesar que recibió una invitación directa para formar parte de esta dinámica especial; sin embargo, tuvo que rechazarla.

Influencer Percy Pls rechazó invitación para 'La casita' en el show de Bad Bunny

A través de sus redes sociales, Percy Pls explicó que fue contactado vía WhatsApp para ser parte de ‘La casita’ en los conciertos programados para el viernes 16 y sábado 17 de enero. Sin embargo, el creador de contenido reveló que actualmente se encuentra en Indonesia, lo que le impide viajar a tiempo y aceptar la invitación.

Visiblemente afectado, confesó que la noticia lo tomó por sorpresa y le generó frustración. “Lloro, de verdad que no te lo puedo creer. Pero muchas gracias por pensar en mí y rompan en Perú”, expresó Percy Pls, dejando en claro su admiración por el artista y el impacto que tuvo la invitación.

Asimismo, se reveló que la producción de Bad Bunny ya está convocando a otros influencers para vivir esta experiencia exclusiva. Se especula que entre los invitados estarán Miranda Capurro, José Luis Rodríguez 'Pelao', Zully, entre otros.

Setlist del concierto de Bad Bunny en el Estadio Nacional

Según Perú Concerts, Bad Bunny interpretará 29 canciones en su paso por Lima. Algunos de los temas son 'La mudanza', 'Calladita', 'Pitorro de coco', 'Weltita', 'Baile inolvidable' y 'Nueva yol'. También figuran canciones como: 'Veldad', 'Titi me preguntó', 'Neverita', 'Si veo a tu mamá', 'Voy a llevarte a PR', 'Me porto bonito', 'No me conoce (remix)', 'Bichiyal', 'Yo perreo sola', entre otros.