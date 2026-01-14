Metropolitano y Corredor Azul amplían servicio nocturno por concierto de Bad Bunny: ¿Hasta qué hora operará?
ATU anunció el horarios del Metropolitano para asegurar la operatividad del Corredor Azul, con la estación Estadio Nacional tras el concierto de Bad Bunny en Lima.
- Paro de transportistas EN VIVO hoy 14 de enero: pocos buses, duplican pasajes y rutas afectadas en Lima y Callao
- Estas son las líneas de transporte que no saldrán a trabajar este 14 de enero por el paro
Los conciertos de Bad Bunny en el Estadio Nacional, programados para este viernes 16 y sábado 17 de enero, han motivado la activación de medidas especiales en materia de transporte público, según la Autoridad de Transporte Urbano (ATU). Con miles de asistentes previstos en ambas fechas, se dispuso la ampliación de horarios y la continuidad de servicios clave para facilitar el retorno del público hacia distintos puntos de Lima.
De forma paralela, la organización del evento estableció lineamientos específicos para el ingreso al recinto, incluyendo horarios, validación de identidad y distribución de accesos según la localidad adquirida. Estas disposiciones se aplicarán sin excepciones durante las dos jornadas del espectáculo.
TE RECOMENDAMOS
PRESIDENTE APOYA EL PARO DE TRANSPORTISTAS | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD
Bad Bunny en Perú: ¿hasta qué hora operará el Metropolitano y qué servicios de transporte se mantendrán activos?
Con el objetivo de garantizar el desplazamiento de los asistentes una vez finalizado el concierto, la ATU confirmó la extensión del servicio en una de las principales vías de transporte masivo de la capital, además de mantener operativos otros sistemas complementarios en la zona.
- La estación Estadio Nacional del Metropolitano funcionará de manera excepcional hasta la medianoche.
- El servicio permitirá el traslado de usuarios en dirección al norte y al sur de Lima.
- El Corredor Azul, mediante el servicio 301, continuará operando en su horario habitual.
- Los paraderos del Corredor Azul cercanos al Estadio Nacional permanecerán habilitados.
- Se contará con un paradero de taxis autorizados para el traslado de los asistentes tras el evento.
Distribución de ingresos al Estadio Nacional y requisitos para el acceso al concierto de Bad Bunny
Respecto al ingreso al Estadio Nacional, la producción del concierto informó sobre los horarios de apertura, el inicio del espectáculo y las condiciones obligatorias para el acceso del público, tanto nacional como extranjero. Asimismo, se detallaron los puntos de ingreso según cada zona.
- Las puertas del recinto se abrirán a partir de las 03:00 p. m.
- El inicio del concierto está previsto para las 09:00 p. m.
- El ingreso será válido únicamente con documento de identidad físico:
- DNI para asistentes peruanos.
- Pasaporte u documento oficial para asistentes extranjeros.
- La identidad será verificada junto con la localidad adquirida, sin excepciones.
Accesos habilitados:
- Av. Paseo de la República: Zona Platinum, Tribuna Oriente, Zona Vecinos y Zona Pit A.
- Av. Bausate y Meza: Tribuna Norte, Tribuna Oriente y Zona VIP.
- Av. 28 de Julio: Tribuna Norte y Tribuna Oriente.
- Calle Madre de Dios: Zona Platinum, Tribuna Occidente y pase vehicular.
- Calle Saco Oliveros: Zona Platinum, Tribuna Occidente, Zona Pit B, Palcos y VIP Nation.
- Calle Corpancho: Zona VIP y Tribuna Occidente.
¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.