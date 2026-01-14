Metropolitano y Corredor Azul amplían servicio nocturno por concierto de Bad Bunny: ¿Hasta qué hora operará?

Las presentaciones de Bad Bunny en el Estadio Nacional los días 16 y 17 de enero activan medidas especiales de transporte público. | Foto: ATU/Twitter/Compisición LR

Las presentaciones de Bad Bunny en el Estadio Nacional los días 16 y 17 de enero activan medidas especiales de transporte público. | Foto: ATU/Twitter/Compisición LR

Los conciertos de Bad Bunny en el Estadio Nacional, programados para este viernes 16 y sábado 17 de enero, han motivado la activación de medidas especiales en materia de transporte público, según la Autoridad de Transporte Urbano (ATU). Con miles de asistentes previstos en ambas fechas, se dispuso la ampliación de horarios y la continuidad de servicios clave para facilitar el retorno del público hacia distintos puntos de Lima.

De forma paralela, la organización del evento estableció lineamientos específicos para el ingreso al recinto, incluyendo horarios, validación de identidad y distribución de accesos según la localidad adquirida. Estas disposiciones se aplicarán sin excepciones durante las dos jornadas del espectáculo.

TE RECOMENDAMOS PRESIDENTE APOYA EL PARO DE TRANSPORTISTAS | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Bad Bunny en Perú: ¿hasta qué hora operará el Metropolitano y qué servicios de transporte se mantendrán activos?

Con el objetivo de garantizar el desplazamiento de los asistentes una vez finalizado el concierto, la ATU confirmó la extensión del servicio en una de las principales vías de transporte masivo de la capital, además de mantener operativos otros sistemas complementarios en la zona.

La estación Estadio Nacional del Metropolitano funcionará de manera excepcional hasta la medianoche .

funcionará de manera excepcional . El servicio permitirá el traslado de usuarios en dirección al norte y al sur de Lima .

. El Corredor Azul , mediante el servicio 301 , continuará operando en su horario habitual .

, mediante el , continuará operando . Los paraderos del Corredor Azul cercanos al Estadio Nacional permanecerán habilitados.

Se contará con un paradero de taxis autorizados para el traslado de los asistentes tras el evento.

Distribución de ingresos al Estadio Nacional y requisitos para el acceso al concierto de Bad Bunny

Respecto al ingreso al Estadio Nacional, la producción del concierto informó sobre los horarios de apertura, el inicio del espectáculo y las condiciones obligatorias para el acceso del público, tanto nacional como extranjero. Asimismo, se detallaron los puntos de ingreso según cada zona.

Las puertas del recinto se abrirán a partir de las 03:00 p. m .

se abrirán . El inicio del concierto está previsto para las 09:00 p. m .

está previsto para las . El ingreso será válido únicamente con documento de identidad físico :

: DNI para asistentes peruanos.

para asistentes peruanos. Pasaporte u documento oficial para asistentes extranjeros.

para asistentes extranjeros. La identidad será verificada junto con la localidad adquirida, sin excepciones.

Accesos habilitados:

Av. Paseo de la República: Zona Platinum, Tribuna Oriente, Zona Vecinos y Zona Pit A.

Zona Platinum, Tribuna Oriente, Zona Vecinos y Zona Pit A. Av. Bausate y Meza: Tribuna Norte, Tribuna Oriente y Zona VIP.

Tribuna Norte, Tribuna Oriente y Zona VIP. Av. 28 de Julio: Tribuna Norte y Tribuna Oriente.

Tribuna Norte y Tribuna Oriente. Calle Madre de Dios: Zona Platinum, Tribuna Occidente y pase vehicular.

Zona Platinum, Tribuna Occidente y pase vehicular. Calle Saco Oliveros: Zona Platinum, Tribuna Occidente, Zona Pit B, Palcos y VIP Nation.

Zona Platinum, Tribuna Occidente, Zona Pit B, Palcos y VIP Nation. Calle Corpancho: Zona VIP y Tribuna Occidente.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.