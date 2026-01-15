HOYSuscripcion LR Focus

Entretenimiento

Bad Bunny ya está en Lima: cantante causa furor al visitar Maido, el mejor restaurante del mundo, antes de sus dos conciertos en el Estadio Nacional

Bad Bunny remece Lima. El 'Conejo Malo' fue visto en Maido, el mejor restaurante del mundo, y no solo se mostró accesible, sino que también compartió un momento especial con unos afortunados fans,

El cantante Bad Bunny se presentará en Lima el viernes 16 y sábado 17 de enero de 2026.
El cantante Bad Bunny se presentará en Lima el viernes 16 y sábado 17 de enero de 2026. | Foto: composición LR/TikTok/bryan.587

¡Es oficial! Bad Bunny ya se encuentra en Lima, a solo horas de los dos esperados conciertos que brindará en un Estadio Nacional completamente lleno. Mientras se ultiman los detalles para sus espectáculos, que prometen ser históricos, el 'Conejo Malo' fue visto en Maido —restaurante reconocido como el mejor del mundo en 2025— el miércoles 14 de enero, mismo día que llegó a la ciudad capital luego de su comentado paso por Chile.

La visita del cantante puertorriqueño no pasó desapercibida y causó furor en redes sociales, donde sus seguidores celebraron que pudiera aprovechar su estancia en el país para probar la gastronomía en el restaurante de comida peruano-japonesa más top del momento.

PUEDES VER: Bad Bunny en Lima 2026: horario de ingreso, zonas, accesos y todo lo que necesitas saber del concierto del 'Conejo Malo' en el Estadio Nacional

lr.pe

Bad Bunny llegó a Lima y visitó Maido, el mejor restaurante del mundo

Aunque se desconocen los detalles internos de la visita de Bad Bunny a Maido, algunos fanáticos que se enteraron de su presencia aguardaron a la salida del restaurante con la ilusión de verlo de cerca. Para su alegría, el 'Conejo Malo' apareció con gran disposición: respondió a un seguidor asegurando que se encontraba muy bien, saludó con apretones de manos e incluso se habría tomado una foto con un afortunado, siempre acompañado por su equipo de seguridad.

Estas escenas fueron captadas en videos que rápidamente se viralizaron en TikTok y generaron una ola de comentarios entusiastas. Muchos destacaron la suerte de los seguidores que lograron acercarse al ícono del reguetón y el respeto con el que se manejó el encuentro.

PUEDES VER: ¿Se enojó? Bad Bunny causa revuelo tras negarse a cantar tema que exigían sus fans: 'La próxima'

lr.pe

¿En qué hotel se encuentra Bad Bunny en Lima 2026?

Según trascendió, Bad Bunny ha elegido hospedarse en el Marriott durante su estadía en Lima, en lo que marca su esperado regreso a los escenarios locales tras cuatro años de ausencia. El exclusivo hotel de cinco estrellas se encuentra a escasos metros del restaurante Maido, ambos en el distrito de Miraflores.

Por ahora se desconoce si el 'Conejo Malo', intérprete de éxitos como 'Safaera', tiene previstas otras actividades fuera de sus presentaciones, programadas para el viernes 16 y sábado 17 de enero de 2026, como parte de su gira mundial 'DeBí TiRaR MáS FOtoS World Tour'. Lo cierto es que su presencia ya ha encendido la expectativa en Lima y cada paso del artista se viene siguiendo con gran entusiasmo por sus fanáticos.

