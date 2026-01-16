HOYSuscripcion LR Focus

Arquera se vuelve viral tras recibir un vaso de cerveza atado a una soga desde el palco en pleno partido: “Para cargar energías”

La arquera estaba concentrada en el partido hasta que notó que un vaso amarrado con un hilo descendía desde uno de los palcos. El video ha acumulado más de 2 millones de reproducciones en TikTok.

Las imágenes de TikTok desataron una ola de comentarios y risas de los usuarios.
Las imágenes de TikTok desataron una ola de comentarios y risas de los usuarios. | Foto: composición LR / TikTok

Un partido de fútbol en el Cusco se volvió viral. ¿Qué sucedió? Durante una disputa deportiva de la escuela Paucartambo, una de las jugadoras sacó más de una sonrisa en las redes sociales tras recibir un vaso de cerveza mientras custodiaba el arco de su equipo para evitar que el grupo contrario le anotara un gol.

En el video difundido por yudi._8, la arquera se mostraba muy concentrada en el partido hasta que de pronto fue sorprendida por un vaso de cerveza que iba descendiendo desde uno de los palcos.

Compañero le ofreció un vaso de cerveza desde el palco

Se trataba de uno de sus compañeros que le ofreció un vaso con licor para que, según los comentarios de los cibernautas, le sirviera para ‘cargar energías’. La mujer no dudó en recibir el regalo que estaba atado con un hilo y que poco a poco iba descendiendo para evitar que se derramara.

Rápidamente bebió el producto y regresó a continuar vigilando el arco, lo que generó la risa de los seguidores de la popular red social china. Como era de esperarse, los usuarios no tardaron en dejar sus hilarantes comentarios.

Usuarios dejaron sus más divertidos comentarios en la publicación de TikTok

Eso aumenta las habilidades, algunos hasta se vuelven inmortales”, “La primera vez que lo vi pensé que era oxígeno por la altura”, “Tarjeta roja”, “Es el partido del full vaso”, “Para cargar energías”, “Ella me representa” fueron solo algunas reacciones de los cibernautas en TikTok.

