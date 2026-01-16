Arquera se vuelve viral tras recibir un vaso de cerveza atado a una soga desde el palco en pleno partido: “Para cargar energías”
La arquera estaba concentrada en el partido hasta que notó que un vaso amarrado con un hilo descendía desde uno de los palcos. El video ha acumulado más de 2 millones de reproducciones en TikTok.
- Familia peruana preparó ceviche en playa Agua Dulce y desata divertidas reacciones: “Ni los Gonzáles se atrevieron a tanto"
- Egresado de Ingeniería de Minas revela por qué dejó su carrera y decidió para emprender en la venta de comida para mascotas
Un partido de fútbol en el Cusco se volvió viral. ¿Qué sucedió? Durante una disputa deportiva de la escuela Paucartambo, una de las jugadoras sacó más de una sonrisa en las redes sociales tras recibir un vaso de cerveza mientras custodiaba el arco de su equipo para evitar que el grupo contrario le anotara un gol.
En el video difundido por yudi._8, la arquera se mostraba muy concentrada en el partido hasta que de pronto fue sorprendida por un vaso de cerveza que iba descendiendo desde uno de los palcos.
PUEDES VER: Pasó 13 años en prisión y quedó en la calle: Julio, el hombre que vive en una de las carreteras más peligrosas de Lima Norte
Compañero le ofreció un vaso de cerveza desde el palco
Se trataba de uno de sus compañeros que le ofreció un vaso con licor para que, según los comentarios de los cibernautas, le sirviera para ‘cargar energías’. La mujer no dudó en recibir el regalo que estaba atado con un hilo y que poco a poco iba descendiendo para evitar que se derramara.
Rápidamente bebió el producto y regresó a continuar vigilando el arco, lo que generó la risa de los seguidores de la popular red social china. Como era de esperarse, los usuarios no tardaron en dejar sus hilarantes comentarios.
PUEDES VER: Imitador de José Jerí afirma que no hará la parodia del presidente ingresando a chifa: "Nunca"
Usuarios dejaron sus más divertidos comentarios en la publicación de TikTok
“Eso aumenta las habilidades, algunos hasta se vuelven inmortales”, “La primera vez que lo vi pensé que era oxígeno por la altura”, “Tarjeta roja”, “Es el partido del full vaso”, “Para cargar energías”, “Ella me representa” fueron solo algunas reacciones de los cibernautas en TikTok.