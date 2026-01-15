La exreina de belleza Suheyn Cipriani se mostró furiosa con los seguidores que critican su relación con Macarius. | Foto: composición LR/ TikTok

La exreina de belleza Suheyn Cipriani se mostró furiosa con los seguidores que critican su relación con Macarius. | Foto: composición LR/ TikTok

Hace unos días, la exreina de belleza Suheyn Cipriani reveló en redes sociales que inició una relación con el streamer Macarius. No obstante, al poco tiempo de dar la noticia, le llovieron una serie de comentarios que no fueron bien tomados por la reconocida modelo.

En un video de TikTok, la ahora pareja de Diego Aguilar Carbajal, más conocido en el mundo de los streamers como Macarius, arremetió contra todos sus seguidores que criticaron su relación y le pidieron que busque apoyo emocional.

TE RECOMENDAMOS ¿QUÉ ÁREAS DEL CUERPO SON MÁS VULNERABLES SEGÚN TU SIGNO? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

"No entiendo por qué odian mi relación"

“¿Y yo por qué necesito ayuda? ¿Por qué tengo una pareja que a ustedes no les gusta? Lo siento, pero el día que me meta con alguien que sea una mala persona o lo que sea, los entenderé. Es una estupidez que tiren tanto hate (odio) a una persona que no les ha hecho nada, que nunca ha tenido un escándalo en su vida, que es un buen chico, que es un profesional”, señaló Cipriani en los primeros segundos de su clip compartido en la red social china.

Momentos después, manifestó que no entiende a los usuarios, ya que odian sin razón su relación. “No entiendo de dónde sale tanto hate. ¿Qué es lo que realmente les molesta?”, manifestó.

La modelo remarcó que los videos que graba junto a Macarius son para que sus seguidores vean los momentos felices que pasan desde que inició su relación. “Nosotros solamente estamos compartiendo un pedacito de nuestras vidas con ustedes y lo tomamos a la broma porque somos sarcásticos. Él y yo somos bromistas, graciosos, y yo le digo: 'Mejor amigo'”.

La también psicóloga de profesión se mostró muy molesta y decidió salir a responder a sus detractores, que, al parecer, no aprueban su relación con el streamer. “No entiendo qué es lo que tanto les molesta o por qué tanto los insultos, por qué tanto hate”, finalizó.

Suheyn Cipriani declaró abiertamente su amor por el streamer Macarius

Tras ser 'ampayados' besándose, Suheyn Cipriani se animó a dedicarle unas tiernas palabras a su ‘amigo’ Macarius en un video de la plataforma Kick, dejando entrever que ambos tendrían una relación que va más allá de lo amical.

“Diego, sabes que te quiero mucho. Eres mi mejor amigo, pero también la persona que quiero mucho. Nos estamos conociendo y haces felices mis días. Estoy enamorada de ti y de la forma en la que eres", se le oyó decir a la joven. El hecho desencadenó una ola de comentarios de los seguidores de ambos personajes de la farándula limeña y de los streamers.