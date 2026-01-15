HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Ángel Páez responde a Rafael López Aliaga y sus amenazas de vida | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Entretenimiento

Suheyn Cipriani defiende su relación con streamer Macarius y arremete contra sus críticos: “¡Ya basta con el hate!”

En un video de TikTok, Cipriani defendió al creador de contenido Macarius, calificándolo de buen chico y profesional, y pidió a sus seguidores que detengan los comentarios negativos hacia su nueva pareja.

La exreina de belleza Suheyn Cipriani se mostró furiosa con los seguidores que critican su relación con Macarius.
La exreina de belleza Suheyn Cipriani se mostró furiosa con los seguidores que critican su relación con Macarius. | Foto: composición LR/ TikTok

Hace unos días, la exreina de belleza Suheyn Cipriani reveló en redes sociales que inició una relación con el streamer Macarius. No obstante, al poco tiempo de dar la noticia, le llovieron una serie de comentarios que no fueron bien tomados por la reconocida modelo.

En un video de TikTok, la ahora pareja de Diego Aguilar Carbajal, más conocido en el mundo de los streamers como Macarius, arremetió contra todos sus seguidores que criticaron su relación y le pidieron que busque apoyo emocional.

TE RECOMENDAMOS

¿QUÉ ÁREAS DEL CUERPO SON MÁS VULNERABLES SEGÚN TU SIGNO? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Suheyn Cipriani y Macarius llegan juntos a una fiesta y aclaran rumores de relación: "No fue un beso"

lr.pe

"No entiendo por qué odian mi relación"

“¿Y yo por qué necesito ayuda? ¿Por qué tengo una pareja que a ustedes no les gusta? Lo siento, pero el día que me meta con alguien que sea una mala persona o lo que sea, los entenderé. Es una estupidez que tiren tanto hate (odio) a una persona que no les ha hecho nada, que nunca ha tenido un escándalo en su vida, que es un buen chico, que es un profesional”, señaló Cipriani en los primeros segundos de su clip compartido en la red social china.

Momentos después, manifestó que no entiende a los usuarios, ya que odian sin razón su relación. “No entiendo de dónde sale tanto hate. ¿Qué es lo que realmente les molesta?”, manifestó.

PUEDES VER: Suheyn Cipriani presume su beso con el streamer Macarius y se dedican tiernas palabras: “Mi bebé”

lr.pe

La modelo remarcó que los videos que graba junto a Macarius son para que sus seguidores vean los momentos felices que pasan desde que inició su relación. “Nosotros solamente estamos compartiendo un pedacito de nuestras vidas con ustedes y lo tomamos a la broma porque somos sarcásticos. Él y yo somos bromistas, graciosos, y yo le digo: 'Mejor amigo'”.

La también psicóloga de profesión se mostró muy molesta y decidió salir a responder a sus detractores, que, al parecer, no aprueban su relación con el streamer.No entiendo qué es lo que tanto les molesta o por qué tanto los insultos, por qué tanto hate”, finalizó.

Suheyn Cipriani declaró abiertamente su amor por el streamer Macarius

Tras ser 'ampayados' besándose, Suheyn Cipriani se animó a dedicarle unas tiernas palabras a su ‘amigo’ Macarius en un video de la plataforma Kick, dejando entrever que ambos tendrían una relación que va más allá de lo amical.

“Diego, sabes que te quiero mucho. Eres mi mejor amigo, pero también la persona que quiero mucho. Nos estamos conociendo y haces felices mis días. Estoy enamorada de ti y de la forma en la que eres", se le oyó decir a la joven. El hecho desencadenó una ola de comentarios de los seguidores de ambos personajes de la farándula limeña y de los streamers.

Notas relacionadas
Suheyn Cipriani revela que trabajó en el Congreso antes de convertirse en tiktoker: "Yo estudio psicología"

Suheyn Cipriani revela que trabajó en el Congreso antes de convertirse en tiktoker: "Yo estudio psicología"

LEER MÁS
Suheyn Cipriani y streamer Macarius fueron sorprendidos besándose en un reflejo, causando gran sorpresa entre sus seguidores

Suheyn Cipriani y streamer Macarius fueron sorprendidos besándose en un reflejo, causando gran sorpresa entre sus seguidores

LEER MÁS
Esta es la dolorosa pregunta que hizo ganar S/20.000 a Suheyn Cipriani en 'EVDLV': "Iba a empeorar"

Esta es la dolorosa pregunta que hizo ganar S/20.000 a Suheyn Cipriani en 'EVDLV': "Iba a empeorar"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Conciertos en Lima 2026: guía completa con fechas, horarios y venta de entradas para BTS, Bad Bunny y más artistas internacionales

Conciertos en Lima 2026: guía completa con fechas, horarios y venta de entradas para BTS, Bad Bunny y más artistas internacionales

LEER MÁS
Bad Bunny ya está en Lima: cantante causa furor al visitar Maido, el mejor restaurante del mundo, antes de sus dos conciertos en el Estadio Nacional

Bad Bunny ya está en Lima: cantante causa furor al visitar Maido, el mejor restaurante del mundo, antes de sus dos conciertos en el Estadio Nacional

LEER MÁS
Fiesta en Lima por su aniversario 2026: conoce qué artistas se presentarán en la Plaza de Armas

Fiesta en Lima por su aniversario 2026: conoce qué artistas se presentarán en la Plaza de Armas

LEER MÁS
Bad Bunny en Lima 2026: horario de ingreso, zonas, accesos y todo lo que necesitas saber del concierto del ‘Conejo Malo’ en el Estadio Nacional

Bad Bunny en Lima 2026: horario de ingreso, zonas, accesos y todo lo que necesitas saber del concierto del ‘Conejo Malo’ en el Estadio Nacional

LEER MÁS
Ryan Castro en Lima 2026: fecha del concierto y cómo comprar entradas para su show en Costa 21

Ryan Castro en Lima 2026: fecha del concierto y cómo comprar entradas para su show en Costa 21

LEER MÁS
Isabel Preysler, exesposa de Julio Iglesias, estaría "en shock" tras acusaciones de agresión sexual contra el cantante español

Isabel Preysler, exesposa de Julio Iglesias, estaría "en shock" tras acusaciones de agresión sexual contra el cantante español

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Boca Juniors vs Millonarios EN VIVO HOY por la Copa Miguel Ángel Russo 2026 vía ESPN+ Premium

Partido Alianza Lima vs Unión EN VIVO HOY por la Serie Río de La Plata 2026: autogol de Sergio Peña en el inicio

Orquesta ‘Barrio Fino’ anuncia que no separará a Bryan Torres tras agresión a Samahara Lobatón: “El integrante continuará cumpliendo sus funciones”

Entretenimiento

Ni entradas físicas ni en PDF: este es el único tipo de ticket que aceptarán en conciertos de Bad Bunny en Perú 2026 para evitar estafas

Conciertos en Lima 2026: guía completa con fechas, horarios y venta de entradas para BTS, Bad Bunny y más artistas internacionales

Fiesta en Lima por su aniversario 2026: conoce qué artistas se presentarán en la Plaza de Armas

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: 32 partidos siguen en carrera, mientras que 3 corren el riesgo de ser excluidos

Rectores de universidades rechazan al nuevo jefe de Sunedu y piden que su gestión no se extienda hasta 2028

Avanza País y Progresemos proponen retiro de la Corte IDH en sus planes de gobierno

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025