Fan peruana de BTS es viral tras organizar pollada para ir al concierto en Lima: "He decidido trabajar duro"

Joven asegura que sigue a BTS desde hace siete años y realizará todo lo posible para costear su entrada. Clip es viral en TikTok.

Fans de BTS en Perú se movilizan en redes sociales para costear entradas a concierto.
Fans de BTS en Perú se movilizan en redes sociales para costear entradas a concierto. | Foto: composición LR/ TikTok

Una joven de Arequipa realizará todo lo posible para poder juntar los fondos necesarios para asistir al concierto de BTS en Lima. Mediante redes sociales, la muchacha indicó que este domingo 18 de enero realizará una pollada a fin de poder comprar su entrada para el show musical del grupo surcoreano de K-pop. Cabe resaltar que BTS incluyó por primera vez al Perú en su gira mundial y está generando bastante expectativa.

Peruana organiza pollada pro BTS tras anuncio de concierto

De acuerdo a la publicación viral en TikTok, una joven anunció que este domingo realizará una pollada para poder costear su entrada para el concierto de BTS. Explicó que también vende chocotejas y llevaría a cabo otras actividades para lograr su objetivo.

PUEDES VER: Fans de BTS en Perú sueñan con concierto en Lima tras anuncio de gira mundial y álbum 2026: “¡Qué felicidad!”

lr.pe

De esta forma, pidió apoyo a otras fans de la comunidad ARMY y al público en general. "Llevo 7 años acompañando al grupo que tanto admiro a través de una pantalla y he decidido trabajar duro para conocerlos, por fin. Cada plato vendido es un paso más cerca de mi sueño. De verdad voy a luchar hasta el final por ese boleto de su concierto ", detalló en TikTok.

Reacciones en redes sociales: fans se organizan para lograr asistir al concierto de BTS

La historia de la fan peruana no es la única en redes sociales. Otros seguidores del grupo surcoreano anunciaron que efectuarán varias actividades, también polladas, para lograr acumular el presupuesto necesario para adquirir una entrada. Hasta el momento, no se han confirmado los precios oficiales de las entradas para los conciertos de BTS, programados para el viernes 9 y sábado 10 de octubre. No obstante, según estimaciones basadas en conciertos similares, los boletos podrían costar alrededor de S/300, mientras que los paquetes VIP alcanzarían aproximadamente los S/2.000.

PUEDES VER: Entradas BTS 2026 en Perú: precios, zonas y fechas del concierto en Lima

lr.pe

"Con 200 platos la haces, no soy fan de CTS, pero espero que consigas tu entrada", "Amiga te voy a copiar la idea", "¿Alguien de Cusco para hacer pollada?", "Si todas nos apoyamos, este sueño se volverá realidad", "Suerte, te deseo lo mejor", son algunas de las reacciones en TikTok.

