Sorteo de La Tinka HOY miércoles 7 de enero de 2025: premios, jugada ganadora y Pozo Millonario
La Tinka sortea este 7 de enero un pozo acumulado de más de S/17 millones. Los jugadores pueden participar para ganar el premio mayor y otros premios menores.
- Nuevo parque de diversiones en Lima con ingreso gratis y ofrece juegos mecánicos con precios desde S/10
- Más de 600 mil DNI electrónicos gratis en 2026: Reniec explica quiénes serán beneficiados
El miércoles 7 de enero, Intralot realizará el esperado sorteo de La Tinka, con un pozo acumulado superior a los S/17 millones. Los jugadores tienen la oportunidad de ganar el premio mayor o premios menores, según los aciertos en sus boletos.
Además, el sorteo ofrece las modalidades “Sí o Sí” y “Boliyapa”, que permiten a los participantes incrementar sus posibilidades de ganar y maximizar sus oportunidades de éxito. La combinación de altos premios y variedad de modalidades ha consolidado a La Tinka como una de las marcas de lotería más prestigiosas del Perú, atrayendo a miles de jugadores en cada sorteo.
TE RECOMENDAMOS
JEE SACA A VIZCARRA Y LA CAMPAÑA ELECTORAL ENTRA EN GUERRA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD
En esta nota, te proporcionamos toda la información esencial que necesitas para elegir tus números de la suerte y participar con más seguridad en este popular juego de azar.