LO FALSO:

Estatua de Hugo Chávez en Venezuela fue derribada tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero de 2026.

LO VERDADERO:

Sí se derribó una estatua de Hugo Chávez en Venezuela, pero en julio del 2024 y como protesta por el fraude de las elecciones presidenciales del mismo año. No se vincula a la captura de Maduro.

Esta acción sí fue celebrada por ciudadanos venezolanos, quienes aparecen en el clip.

En redes sociales circula un video que muestra la destrucción de una estatua de Hugo Chávez en Venezuela y que se presenta, de forma engañosa, como un hecho ocurrido tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero de 2026. Si bien el contenido es real, no corresponde a esa situación: el derribo de la estatua tuvo lugar en julio del 2024, en el marco de las protestas por el fraude en las elecciones presidenciales de ese año en Venezuela. Incluso, medios internacionales, tales como CNN y la BBC, difundieron la noticia en aquel momento. Por tanto, el contexto que acompaña al video en redes sociales es falso.

¿Cuál es el contexto del video?

En plataformas como Facebook e Instagram se viralizó un clip que informaba acerca de la destrucción de una estatua de Hugo Chávez en Venezuela como símbolo de apoyo a la captura de Nicolás Maduro, líder chavista, por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero. En este, además, se observa la presencia de diversos ciudadanos venezolanos, quienes apoyaban la causa con aplausos, saltos, gritos y música.

Uno de los contenidos más virales, inclusive, alcanzó 99 mil visualizaciones y más de 3.4 mil reacciones hasta el momento del cierre de esta verificación.

Video viral de la destrucción de la estatua de Hugo Chávez, aparentemente en enero del 2026. | Captura: Redes sociales

Si bien el contenido es real y no está elaborado con inteligencia artificial, corresponde a un contexto diferente: tras las elecciones presidenciales de Venezuela el 28 de julio de 2024, la oposición y diversas organizaciones alzaron la voz para denunciar un fraude sistemático que benefició a Nicolás Maduro. Esto puso en duda la validez del resultado oficial que lo declaró ganador, y además, motivó a diversos ciudadanos a protestar en las calles.

Por tal motivo, empezaron a destruir estatuas de Hugo Chávez ubicadas en distintas partes de Venezuela; y una de ellas, específicamente, es la que corresponde al video viralizado tras la captura de Maduro. También, medios internacionales como CNN y la BBC cubrieron la noticia en aquel momento.

Video del derrumbe de la estatua de Hugo Chávez data del 2024, acorde a la BBC. | Captura: BBC

Conclusión

En síntesis, un video viral en redes sociales muestra la destrucción de una estatua de Hugo Chávez en Venezuela, presentado de forma engañosa como un hecho ocurrido tras la captura de Nicolás Maduro en enero del 2026, con ciudadanos celebrando la acción con aplausos, gritos y música. Aunque el contenido es real y no generado por inteligencia artificial, data de julio del 2024, como protesta ante el fraude en las elecciones presidenciales que favorecieron a Maduro. Por dicho motivo, el contexto presentado bajo el video viralizado es incorrecto.

