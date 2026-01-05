HOYSuscripcion LR Focus

ONU discute situación de Venezuela EN VIVO     
Joven reta a su padre a un duelo de baile en plena fiesta de promoción y en redes bromean: “Perdieron los dos”

El clip no tardó en hacerse viral en TikTok y rápidamente generó una ola de reacciones entre los usuarios, quienes elogiaron el talento y la complicidad entre padre e hijo.

Padre e hijo se lucen bailando reggaeton en fiesta de promoción.
Padre e hijo se lucen bailando reggaeton en fiesta de promoción. | Foto: composición LR / TikTok / @josueramirezgonza5

Durante la fiesta de promoción de colegio, un escolar se robó todas las miradas y aplausos al protagonizar un divertido momento. En medio de la celebración, el estudiante subió al escenario y, sin dudarlo, se lució con una coreografía al ritmo del reggaetón old school, demostrando su destreza y una energía que contagió al público, desatando la euforia y los aplausos de todos los invitados.

Para sorpresa de muchos, el momento tomó un giro inesperado cuando el joven decidió invitar a su propio padre a subir al escenario para retarlo a un duelo de baile. Lejos de mostrarse tímido, su progenitor aceptó el desafío y respondió con pasos llenos de estilo de los 90, dejando boquiabiertos a los asistentes por la soltura que mostraba al bailar. La escena se convirtió rápidamente en uno de los momentos más comentados de la noche, por el talento, carisma y la química que transmitieron padre e hijo sobre el escenario.

PUEDES VER: Celebra su fiesta de graduación de la UNMSM a los 82 años y emociona con su mensaje a su hermana: "Me dio todo su apoyo"

lr.pe

Padre e hijo desatan furor en competencia de baile durante fiesta de promoción

El video publicado por la cuenta de TikTok @josueramirezgonza5, comienza con el adolescente sacando a su padre a la pista de baile, provocando la sorpresa inmediata del público y de todos sus compañeros de promoción, quienes observaban atentos mientras ambos se preparaban para moverse al ritmo del icónico tema “Mover Yal Remix” de DJ El Cuervo y Ataque Rasta. La canción, muy popular a inicios de los años 2000, despertó la nostalgia entre los asistentes, al ser uno de los clásicos que sonaron con fuerza en las radios peruanas de aquella época.

Lo que parecía un momento anecdótico terminó convirtiéndose en todo un espectáculo cuando padre e hijo comenzaron a ejecutar sus pasos de baile al ritmo del pegajoso reggaetón, dejando a más de uno boquiabierto por la coordinación y la naturalidad con la que se desenvolvían. El clip fue compartido en TikTok con la descripción “Chato loco junto a su hijo”.

PUEDES VER: Promoción escolar se vuelve viral por su nombre 'CTMR': “Cinco temporadas de memorables recuerdos”

lr.pe

Reacciones en redes sociales

El video no tardó en viralizarse, acumulando miles de visualizaciones y reacciones sobre la dupla bailarina: "Perdieron los dos", “Parecen pasos de huayno”, “Un baile de la vieja escuela”, “El hijo tiene más energía, pero el padre sacó los prohibidos”, “Parece El Chavo del 8”, “La vieja escuela no ha desaparecido”, “Ah, pero la libreta” y “¡Qué flexibilidad!”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en el video de TikTok.

