Final Universitario vs Alianza Lima EN VIVO
Final Universitario vs Alianza Lima EN VIVO     
Adulto mayor conmueve al contar que no recibe visitas de sus hijos por fiestas: "Ellos pasan buenas Navidades"

El emotivo momento quedó registrado cuando un tiktoker se acercó a adulto mayor para invitarle un vaso de chocolatada. Clip generó varias reacciones en TikTok.

"Valoremos a nuestros padres mientras estén en vida", reaccionaron usuarios.
"Valoremos a nuestros padres mientras estén en vida", reaccionaron usuarios. | Foto: composición LR/TikTok

Un adulto mayor tocó el corazón de miles en las redes sociales cuando un tiktoker Yapecausita se acercó a él para ofrecerle una chocolatada, justo a pocos días de Navidad. Durante ese breve encuentro, el hombre compartió que pasará las fiestas solo, ya que no recibe visitas de sus hijos. La historia acumuló más de 400.000 visualizaciones en TikTok.

Adulto mayor revela que pasará solo Navidad, pese a tener hijos

De acuerdo al clip viral en TikTok, el adulto mayor mencionó que tiene cerca de 100 años y que estuvo distanciado de sus hijos. Con melancolía, comentó que cada uno de sus familiares celebra por su cuenta y que él enfrentará la Navidad en soledad. "Yo solo, aquí andando. Ellos (mis hijos) pasan buenas Navidades", expresó.

PUEDES VER: Joven impresiona al lograr vacantes en cinco importantes universidades del Perú: "También gané Beca 18"

lr.pe

Al respecto, el creador de contenido exhortó a la ciudadanía a no olvidar a los adultos mayores durante las fiestas navideñas y a brindarles compañía y apoyo, recordando que un pequeño gesto puede marcar una gran diferencia en estas fechas.

Reacciones en redes sociales

Las imágenes generaron una ola de reacciones entre los usuarios, quienes manifestaron tristeza y solidaridad por la situación del adulto mayor. Muchos elogiaron el gesto del tiktoker al ofrecerle la chocolatada y un momento de compañía, mientras que otros hicieron un llamado a no olvidar a los adultos mayores durante las festividades.

PUEDES VER: Cierran cuenta de TikTok a periodista mexicano que le pidió título universitario a Pol Deportes para ejercer como comentarista

lr.pe

"Por más errores que nuestros padres hayan cometido, nosotros no somos nadie para juzgarlos, valoren a sus padres", "Yo haría todo lo posible por volver a tener a mis papitos esta Navidad", "Valoremos a nuestros padres mientras estén en vida", "Yo no podría abandonar a mi padre o madre y menos si hubiera tenido errores. Errar es humano y es humano perdonar", describieron usuarios en TikTok.

