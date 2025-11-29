La cantante peruana Cielo Torres celebra la llegada de la Navidad con su nuevo álbum 'Ya es Navidad', que incluye la colaboración del querido Edgar Vivar. Foto: difusión. | Foto: difusión.

Llega la Navidad y muchos artistas se contagian de esta celebración. Algunos ofrecen shows infantiles, mientras que otros lanzan producciones musicales. Ese es el caso de Cielo Torres, quien acaba de lanzar el disco 'Ya es Navidad'. Según la cantante peruana, está cumpliendo un doble sueño; pues no solo tenía muchas ganas de grabar un álbum navideño, sino que ha podido compartir una canción junto a Edgar Vivar, el querido Señor Barriga de ‘El chavo del 8’.

“Hace mucho tiempo deseaba hacer un disco navideño y desde hace unos meses comencé a planificar todo y ya acaba de salir el álbum 'Ya es Navidad' en todas las plataformas digitales. Además, he compuesto el tema principal 'Ya es Navidad' con todos los recuerdos que tengo de mi niñez. Esta canción inédita he podido grabarla con una persona que quiero y admiro mucho como Edgar Vivar, un talentoso artista y gran persona”, manifestó Cielo Torres.

Cielo Torres, quien cuestionó a Daniela Darcourt por rechazar colaboración entre salseras, aseguró que la Navidad, para ella, es un acontecimiento importante, por lo que le pone muy contenta que Edgar Vivar haya protagonizado el videoclip de ‘Ya es Navidad’.

“Para mí la Navidad me trae muy bonitos recuerdos con mi familia, y hasta ahora mantengo viva toda la ilusión y la magia que se vive en estas fechas. Por eso, hacer hecho 'Ya es Navidad' es un doble sueño cumplido porque me siento feliz de que Edgar Vivar haya podido grabar conmigo y mostrar todo su talento”, indicó Torres.

El álbum, que ya está disponible en todas las plataformas digitales, destaca temas como 'Vamos a pasear' y 'Ya se siente la Navidad'. Foto: difusión.

Por otro lado, la intérprete de temas como ‘Nunca es suficiente’ y ‘Te vas a arrepentir’ señaló que la grabación con Edgar Vivar fluyó naturalmente y considera que es una bendición para su carrera. “Este año coincidimos en la temporada del circo de la Chola Chabuca, le hice la propuesta para cantar juntos y él, lleno de amor, me dijo que sí, y lo tomé como una bendición. Tenerlo en mi disco, es tener a un ícono de mi infancia y la de muchas personas, que al verlo en el video podrán recordar a ese niño interior”, agregó la cantante.

Cabe indicar que en el álbum 'Ya es Navidad', Cielo Torres destaca todo su talento en temas como 'Vamos a pasear', 'Ya se siente la Navidad', 'Bailando junto al arbolito', 'Navidad Feliz', entre otros.

