Canción 'Cariñito' no es colombiana, pero en diciembre es la canción más querida del país cafetero: conoce la historia

Cantante colombiano-italiano Rodolfo Aicardi contribuyó a la difusión del tema en Colombia, grabándolo con la orquesta 'Los Hispanos'.

El éxito de 'Cariñito' en Colombia.
El éxito de 'Cariñito' en Colombia. | Foto: composición LR/Getty Images

La canción peruana 'Cariñito' traspasó fronteras por su melódico coro y pegajosa melodía. El sencillo generó varias reacciones en redes sociales, luego de que la artista Dua Lipa lo interpretó durante su concierto en Lima como parte de su gira 'Radical Optimism'. Muchos cibernautas cuestionaron el verdadero origen del tema, donde incluso varios colombianos se mostraron intrigados y hasta aseveraron que la composición musical habría surgido en el país cafetero.

¿Quién es autor de la canción 'Cariñito'?

La canción 'Cariñito' es una cumbia peruana escrita por el compositor limeño Ángel Aníbal Rosado en 1979. Luego fue interpretado por primera vez por la agrupación 'Los hijos del Sol', que versionaba el jazz, música criolla, afroperuana, entre otros. Lanzaron su primer tema 'Si me quieres' en 1976, pero la fama llegó en 1979 cuando grabaron 'Cariñito'.

¿Cómo el tema 'Cariñito' se popularizó en Colombia?

El pegajoso tema comenzó a difundirse en varios países, y fue así como el cantante colombiano-italiano Rodolfo Aicardi lo descubrió y quedó impactado con su ritmo y potencial. "Lo escuché en Ecuador y vamos a grabarlo", comentó a Pedro Muriel, destacado ingeniero de sonido que trabajo durante más de 25 años para el sello Discos Fuentes. Fue así como el tema fue grabado con la orquesta colombiana de música tropical 'Los Hispanos'. Los arreglos lo realizó Luis Carlos Montoya, quien anteriormente trabajó la canción 'Boquita de Caramelo'.

Fue así como el tema 'Cariñito' fue todo un éxito durante 1979 en Colombia y precisamente en diciembre. Según reportes, el tema volvió a sonar al siguiente año y la historia volvió a repetirse en 1981.

A esto se suma la tendencia de Colombia por celebrar la Navidad con clásicos de cumbia. Esto surgió cuando agrupaciones como 'Teen Tops', Pastor López, Rodolfo Aicardi, Los Hispanos, entre otros, popularizaron este género y la música tropical en diciembre. Muchas de estos 'clásicos decembrinos' se escuchan desde hace generaciones, por lo que evocan recuerdos de infancia, reuniones familiares y celebraciones tradicionales.

