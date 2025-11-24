Estos son los pasos a tener en cuenta para elaborar una corona de Adviento. | Foto: composición LR/Revista Ecclesia

El Adviento, que comienza el próximo 30 de noviembre, marca el inicio del año litúrgico para la Iglesia Católica. Este tiempo litúrgico es asumido por los fieles como un período de espera vigilante, esperanza, oración y reflexión en preparación para la celebración del nacimiento de Jesucristo en Navidad.

Esta tradición despierta la curiosidad de muchas personas creyentes, quienes suelen seguir paso a paso la elaboración creativa de una corona de Adviento tradicional. A continuación, te presentamos una guía para decorar tu hogar en vísperas del inicio de esta festividad litúrgica.

La festividad del Adviento se celebrará cuatro domingos antes de la Navidad. Foto: Semana.com

¿Cómo hacer una corona de Adviento?

Para elaborar una corona de Adviento se necesitan los siguientes materiales básicos:

Base circular (espuma floral, alambre o cartón).

Ramas verdes de pino, abeto, una guirnalda u otro follaje.

Cuatro velas (tres moradas y una rosa, o blancas).

Alambre floral o cinta.

Decoraciones opcionales: piñas, cintas.

Estos materiales permiten construir una corona tradicional que simboliza la preparación y la espera para la Navidad, con cada vela encendida en los domingos de Adviento, representando la creciente luz que se acerca con el nacimiento de Cristo.​

Consejos para elaborar una corona de Adviento

Como toda tradición, hay ciertas indicaciones que deben tomarse en cuenta para lograr una correcta elaboración y recibir la bendición durante el primer domingo de Adviento, un momento especial que marca el inicio del tiempo litúrgico en preparación hacia la Navidad.

Ubicar la base circular en una superficie firme.

Cubrirla con ramas verdes sujetándolas con alambre o cinta.

Distribuir las velas alrededor de la corona y fijarlas adecuadamente.

Añadir decoraciones opcionales según preferencia familiar.

Las oraciones que forman parte del Adviento tradicional

Durante los cuatro domingos previos al inicio de la Navidad, se realiza cada semana una oración especial que incluye una lectura bíblica, el encendido progresivo de las velas, una oración familiar y un momento de reflexión. De manera opcional, puede añadirse un canto final para cerrar el acto litúrgico.