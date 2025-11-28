Gonzalo Genek, 4 sould outs en el Parque de la Exposición, reconocido y siempre en tendencia

¿Quién es Gonzalo Genek? Se preguntaban los medios nacionales en julio tras la desbordante reunión que congregó a más de 2 mil personas en Lima Norte para un concierto gratuito. Se cerraron calles, el tránsito vehicular se hizo lento, muchos treparon rejas y, el país entero, en medio de la pregunta inicial, transmitía la imagen de un rapero cuya carrera está en los mejores momentos de su vida.

Lo conocí en una entrevista en 2021 tras ingresar a La República. Tenía un par de días en el medio y debía proponer algo novedoso. La sección de Freestyle, por la que fui contratado, merecía mucho cariño de mi parte y así fue durante 4 años.

"Hola, Gonzalo, qué tal, te saluda Shleyter De la Cruz y te contacto para entrevistarte sobre tu música", le escribí por Instagram el 4 de noviembre de 2021, dos días después de ingresar al medio. No tenía nada que perder, si no me respondía, como lo asumí porque seguramente tenía cientos de mensajes en la bandeja, no pasaba nada. Pero al día siguiente me contestó y cuadramos un junte.

Alquilé un estudio de grabación, le pedí un taxi para que llegase al punto, llegó y conversamos. La preentrevista fue buena, siento que los diálogos como este pueden llegar a tener un gran éxito si, como fue el caso, detrás de un artista, hay una gran persona. Preparé al rededor de 15 preguntas y, en un lapso de 40 minutos, terminanos la conversación que fue verdaderamente buena.

Pasó un rato, ya nos estaban sacando del estudio y Gonzalo me pregunta ""Qué vas a hacer ahora?". "Nada, no tengo nada que hacer", le respondo. "Vamos a Miraflores a tomar algo", dijo. Y yo que estaba con un amigo en su auto, aceptamos y fuimos a un bar frente al Parque Kennedy.

Jamás hubiese imaginado que al lugar donde iríamos, era el lugar donde se grabó "No somos amigos", uno de su grandes temas. Se pidió un cuba libre, yo un trago medio dulce que no había probado antes y mi amigo agua. Conversamos más, me explicaba los inicios del rap en el país, cómo la movida fue creciendo, de sus graffitis con El Paria en Huacho, de los clips de películas, series que pone al inicio de sus temas porque se siente identificado, pero sobre todo, recuerdo, que yo le dije que el rap era el barrio, la música de la calle y me contestó "Yo nunca he vivido en un barrio, pero para cantar sí he ido al barrio".

Pidió unos snacks, comimos, pasamos a otra ronda de tragos y nuevamente preguntó: "¿Qué van a hacer ahora?". No teníamos nada que hacer, eran como las 10 de la noche y nos invitó a la Noche de Barranco donde fuimos y encontramos a Once y Valeria. Hasta entonces no los conocía, había escuchado sus temas, pero, como con Gonzalo, no teníamos mucha cercanía.

"Vamos para Wahios, Barranco", dijo. Y nos fuimos para allá los 5. Ya era casi la media noche, no quise interrumpir más y me despedí dejándole unas cervezas en agradecimiento a su tiempo.

La nota salió a los días y desde aquel entonces nos comunicábamos en ocasiones para algunas novedades de sus proyectos que vinieron después, como el EP "La vuelta", y demás anuncios.

Hoy, después de haber compartido algunos momentos, integramos un grupo de pichangas donde jugamos y se ha vuelto un amigo cuya música va a seguir siendo oída por más y más personas porque aquí la música no frena. Dije en algún momento, inicié escribiendo de Genek y me tengo que ir también escribiendo de él, y así está siendo.

Cuarto sold out en El Parque de la exposición

Este último sábado se presentó en Lima tras una gira por el país y también por Europa donde recorrió más de 15 ciudades. Fue su cuarto lleno total en el Parque de la Exposición. Su público gritó, cantó, saltó y bailó tras la majestuosa presentación que, además, tuvo invitados especiales como El Paria de Huacho con quien tiene un tema clásico, Klibre, Jota, Jaze, y su familia y equipo Heavy Coste, M. Timére, Valeria, Once y Dre.

Gonzalo Genek ft. Jaze presentan "Qlo wa!"

El tema está en tendencia. Ha sumado más de 30 mil reproducciones en casi 12 horas. Jaze invitó a Gonzalo a su concierto y viceversa. Es la primera colaboración entre ambos y han hecho un buen tema a tal punto de tener un gran hype y gran rebote en TikTok y plataformas de streaming como Kick.

Sorpresa en medio de su show

Genek fue sorprendido por su distribuidora musical Onerpm México durante su concierto con los reconocimientos a sus dos álbumes: Licor, amor y jazz, 5 veces diamante más platino al haber sumado 160 millones de reproducciones y SALMNF millones oro al alcanzar los 30 millones de streams.