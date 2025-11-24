HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho
EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     
Tendencias

Organizó cumpleaños para sus dos mascotas con show de payasos y causa sensación en TikTok: "La futura generación"

El festejo incluyó más de cinco payasos que animaron la celebración, donde varios invitados perrunos también se sumaron a la fiesta. Clip es viral en TikTok.

Clip viral muestra celebración de cumpleaños dirigida a perritos.
Clip viral muestra celebración de cumpleaños dirigida a perritos. | Foto: composición LR/ TikTok

Un cumpleaños dirigido netamente a perritos causó sensación en TikTok. El clip viral mostró como una joven de Bolivia preparó una celebración completa para sus cachorras, que estaban cumpliendo un año, generando miles de reacciones por la creatividad y el cariño dedicado a sus mascotas. La decoración también llamó la atención de los cibernautas.

Joven organiza fiesta de cumpleaños para sus mascotas y es viral en TikTok

De acuerdo al clip viral en la cuenta alis13vc en TikTok, una joven decidió celebrar a lo grande el cumpleaños de sus dos perritas cocker spaniel y no dudó en compartirlo en redes sociales.

PUEDES VER: Captan a hombre durmiendo en pleno concierto de Shakira y redes estallan: "Su dinero, sus planes"

lr.pe

El festejo contó con la participación de más de cinco payasos que animaron a los asistentes con juegos, bailes y ocurrencias que hicieron que la celebración se volviera aún más llamativa. Además, varios invitados perrunos llegaron acompañados de sus dueños, quienes no dudaron en sumarse al ambiente festivo y capturar el momento con sus celulares. También se entregó regalos sorpresas y hubo varios aperitivos netamente para las mascotas.

La decoración también se robó la atención, pues incluía detalles personalizados con las imágenes de las dos cachorras homenajeadas. Globos, mesas temáticas y un fondo colorido completaron la fiesta, que terminó viralizándose por lo inusual y tierno del gesto.

PUEDES VER: Escolar peruana cobra por prestar sus cuadernos y usuarios reaccionan: “Mente emprendedora”

lr.pe

Usuarios comparten sus reacciones sobre clip viral

Los usuarios no tardaron en viralizar el contenido, elogiando la dedicación de la joven hacia sus mascotas. Cabe resaltar que este tipo de celebraciones son más comunes en los últimos años, reflejando el creciente protagonismo que muchas personas le dan a sus animales de compañía.

"La futura generación de hijos, parece broma, pero es verdad", "Y son muy educados", "Hoy conocí la envidia", "Las fiestas que deseo organizar y a las que quiero asistir", "Me parece una falta de respeto no haber invitado a mi perrito", bromearon usuarios en TikTok.

Notas relacionadas
Peruana causa furor al bailar tras firmar su divorcio en juzgado de Manchay: "Por fin soy libre"

Peruana causa furor al bailar tras firmar su divorcio en juzgado de Manchay: "Por fin soy libre"

LEER MÁS
Escolar peruana cobra por prestar sus cuadernos y usuarios reaccionan: “Mente emprendedora”

Escolar peruana cobra por prestar sus cuadernos y usuarios reaccionan: “Mente emprendedora”

LEER MÁS
Alejandra Baigorria sorprende con su disciplina al dirigir sus 2 empresas y recibe elogios: "Mis respetos"

Alejandra Baigorria sorprende con su disciplina al dirigir sus 2 empresas y recibe elogios: "Mis respetos"

LEER MÁS
Mexicano fue al cine a ver 'La habitación negra' de Yiddá Eslava, pero resultado no fue lo que esperaba: "Va diferente a lo que me imaginaba"

Mexicano fue al cine a ver 'La habitación negra' de Yiddá Eslava, pero resultado no fue lo que esperaba: "Va diferente a lo que me imaginaba"

LEER MÁS
Abogado hace reclamo a fiscal provincial y protagonizan violenta pelea a botellazos en Áncash: ''Me has ofendido''

Abogado hace reclamo a fiscal provincial y protagonizan violenta pelea a botellazos en Áncash: ''Me has ofendido''

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Padres en SJL encaran a tesorera de aula al enterarse en plena fiesta de promoción que no pagó el local: "Hemos venido a calentar el asiento"

Padres en SJL encaran a tesorera de aula al enterarse en plena fiesta de promoción que no pagó el local: "Hemos venido a calentar el asiento"

LEER MÁS
Peruana causa furor al bailar tras firmar su divorcio en juzgado de Manchay: "Por fin soy libre"

Peruana causa furor al bailar tras firmar su divorcio en juzgado de Manchay: "Por fin soy libre"

LEER MÁS
Mujer le propone matrimonio a su novio tras 7 años de relación, pero su respuesta la dejó en shock: "Ni contigo ni con nadie"

Mujer le propone matrimonio a su novio tras 7 años de relación, pero su respuesta la dejó en shock: "Ni contigo ni con nadie"

LEER MÁS
Escolar peruana cobra por prestar sus cuadernos y usuarios reaccionan: “Mente emprendedora”

Escolar peruana cobra por prestar sus cuadernos y usuarios reaccionan: “Mente emprendedora”

LEER MÁS
Faraón Love Shady animó el medio tiempo de partido de tiktokers entre Honduras y Nicaragua y causa revuelo en redes

Faraón Love Shady animó el medio tiempo de partido de tiktokers entre Honduras y Nicaragua y causa revuelo en redes

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Recién nacido desapareció dentro de hospital de EsSalud en Ica: fue hallado en casa de extrabajadora de limpieza

Cierran estaciones del Metropolitano por manifestaciones en el Centro de Lima: Corredor Morado también cambia ruta

Sunat inició afiliación automática del RUC a personas naturales en Perú que cumplan estos indicadores económicos: norma ampliará la base tributaria

Tendencias

Escolar peruana cobra por prestar sus cuadernos y usuarios reaccionan: “Mente emprendedora”

Captan a hombre durmiendo en pleno concierto de Shakira y redes estallan: "Su dinero, sus planes"

Joven peruana gastó S/800 para ver de cerca el concierto de Shakira, pero no lo logró por su estatura: "Mis ahorros"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE habilitará link para elegir tu local de votación rumbo a las elecciones generales 2026: revisa aquí los pasos a seguir

Congreso: Kira Alcarraz reitera su renuncia a la bancada de Podemos Perú

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025