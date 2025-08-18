HOYSuscripcion LR Focus

Trump recibió a Zelensky en la Casa Blanca para definir el futuro de la guerra     
Novia se arrepiente de casarse y deja en shock a su pareja e invitados en plena ceremonia: “No quiero que mi familia viva atormentada”

Con un rostro temeroso, la mujer decidió rechazar a su novio y no seguir con la ceremonia, por según dijo, su propio bienestar. Video es viral en TikTok

Las imágenes conmocionaron al novio y a los invitados al escuchar a la mujer decir que no quería casarse.
Las imágenes conmocionaron al novio y a los invitados al escuchar a la mujer decir que no quería casarse. | Foto: composición LR/ TikTok / @esc22_05

Una boda es el momento más esperado para muchas parejas, puesto que se unen a la persona más querida. No obstante, una novia dejó con los pelos de punta a su prometido y a todas las personas que asistieron a la ceremonia para oír decirse “Sí, acepto”.

La protagonista de este nuevo video de TikTok estaba vestida con el clásico traje blanco, y sus invitados como familiares preparados para el magno evento. A los pocos minutos de haberse iniciado la celebración y al preguntarle si aceptaba unirse con su novio, la mujer dijo un rotundo “No acepto”.

“No quiero condenar a mi familia a que viva atormentada”, señaló la novia en la boda

Según las declaraciones de la propia novia, no se casaba con la persona que había elegido como su pareja por problemas que habían surgido en su relación. “Desde la fecha en que nos íbamos a casar han venido muchos problemas. No quiero condenar a mi familia a que viva atormentada de que me pueda pasar algo por estar a tu lado y mucho menos a mis hijos”, se le oyó decir a la señora en el video que ha generado una ola de comentarios en las redes sociales.   

Las palabras de la mujer sorprendieron a su novio y a los propios invitados que miraban con asombro las palabras que le dedicaba a su pareja.

Las imágenes conmocionaron al novio y a los invitados al escuchar a la mujer decir que no quería casarse. Foto: composición LR/ TikTok / @esc22_05

Las imágenes conmocionaron al novio y a los invitados al escuchar a la mujer decir que no quería casarse. Foto: composición LR/ TikTok / @esc22_05

Usuarios en TikTok no entendían la negativa de la mujer para casarse con su novio

“La gente no entiende es que ella quería testigos para que el tipo no le hiciera nada”, “Si yo fuera familiar me pongo de pie y la aplaudo para que no se sienta sola en su decisión”, “¿Por qué su familia debería vivir con la preocupación de que a ella le pase algo estando con él?”, “Yo también sentí que la postura del hombre era amenazante al decir: ‘no’”, escribieron los usuarios en las redes sociales.

Esta no sería la primera vez que una boda se suspende por la negativa de la novia a casarse. En Bagua, una peruana dejó plantado a su pareja y salió corriendo del auditorio municipal donde se realizaba la ceremonia masiva. Otro caso similar también sorprendió a su futuro esposo al marcharse de su matrimonio. El novio se quedó desconcertado e inmóvil, mientras los asistentes no entendían si se trataba de una broma o de un rechazo real. 

