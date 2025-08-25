El lago Lady Bird, en Austin, Texas, se convirtió en el escenario de un matrimonio poco convencional que rápidamente atrajo la atención internacional. Kirby Jay y Corey Isaacks decidieron sellar su unión sobre tablas de paddle surf, mientras más de la mitad de sus invitados, alrededor de 80 personas, siguieron la ceremonia desde kayaks, en tanto que el resto lo hizo desde el muelle de remo. El evento destacó por su carácter original y festivo.

Uno de los instantes más memorables fue la llegada de la novia, quien remó sobre el lago acompañada de sus padres en sus propias tablas. Su madre, además, llevó consigo a PJ, el perro de la pareja, que se mantuvo tranquilo durante toda la ceremonia. El encuentro con Isaacks y el oficiante se produjo en una plataforma inflable, enmarcada por los kayaks de los invitados que rodeaban a los novios.

Una boda flotante única: votos sobre el agua, confeti ecológico y looks originales que hicieron un evento inolvidable

La celebración estuvo marcada por un equilibrio entre solemnidad y diversión. La pareja intercambió votos sobre el agua, culminando con un primer beso que requirió precisión para mantener la estabilidad sobre las tablas. Acto seguido, los invitados lanzaron confeti ecológico desde sus embarcaciones, generando una atmósfera vibrante. Los videógrafos David y Cayla Cummings describieron la escena como una “conclusión maravillosamente enérgica” que reforzó el carácter único del enlace.

En cuanto a la vestimenta, Jay optó por un traje de baño blanco combinado con una falda de tul de rejilla, para luego cambiar a un vestido azul claro durante la recepción en el Two Wishes Ranch. Isaacks, por su parte, vistió una camisa gris claro con pantalones cortos negros en la ceremonia acuática, cambiando después a un clásico esmoquin negro. Ambos decidieron renunciar a la lista de regalos tradicional e invitaron a los presentes a realizar donaciones a refugios de animales locales.

Cobertura audiovisual innovadora: drones, cámaras en kayak y un equipo especializado

El equipo audiovisual enfrentó un desafío creativo al registrar la boda. Aunque inicialmente se contempló una cobertura exclusiva con drones, finalmente se combinó este recurso con cámaras tradicionales. Se requirió un equipo de tres fotógrafos: uno ubicado en el muelle con cámaras digitales y analógicas, otro a cargo de planos generales y acercamientos, y un tercero en kayak, para captar la perspectiva de los invitados que se encontraban sobre el agua.

La inspiración de esta celebración singular surgió años atrás, cuando la pareja fantaseó con la idea de casarse rodeados de agua mientras conversaban en un restaurante con vistas al río Colorado. Al final de la jornada, tanto los novios como el equipo audiovisual celebraron que todo resultara impecable, sin accidentes y con recuerdos inolvidables.