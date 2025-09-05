Tomás Angulo explica por qué las parejas tienen hijos en medio de una crisis por salvar su relación. | Foto: Composición LR/IA.

Tomás Angulo explica por qué las parejas tienen hijos en medio de una crisis por salvar su relación. | Foto: Composición LR/IA.

Tomás Angulo, conocido terapeuta de parejas, estuvo en La República contestando diversas preguntas respecto a los conflictos que existen en las relaciones. Precisamente, explicó cómo es que, a veces, algunas parejas buscan tener hijos para de alguna formar reforzar o salvar sus relaciones.

En esa línea, comentó respecto al actuar del rol femenino, que algunas mujeres tienen la idea de tener un hijo para tratar de salvar una crisis de pareja. "Es una solución falsa porque estás trayendo un hijo en medio del caos, del problema, de no sentir seguridad o el problema de sospechar que te pueda engañar o dejar. Traer un hijo bajo esas condiciones es peligroso para la pareja y puede aumentar los problemas", sostuvo Angulo.

Tomás Angulo explica por qué las parejas usan ciertos mecanismos para tratar de salvar sus relaciones

En conversación con La República, Angulo siguió explicando cómo es que, en el caso de algunos hombres, usan también la idea de tener un hijo para tratar de salvar alguna crisis que pueda romper con la relación sentimental. "En el caso de los hombres, la solución de 'vamos a tener un hijo' es porque se da cuenta de que ella está sacando los pies de plato o ella está tratando de ir de la relación, entonces un hijo, la pedida de mano, es una forma de retenerla".

¿Qué hacer cuando descubres que tu pareja te fue infiel?

Al respecto de la infidelidad, Tomás Angulo, comentó que no es fácil abordar un tema de esta índole. Por ello, indicó que una persona que descubre una infidelidad debe hacer la pregunta, ¿Qué me está afectando?

"Cuando la infidelidad te tumba, tú tienes que salir primero salir de esa emoción. No puedes tomar decisiones ni con la cólera, ni con la rabia, ni con la ira. Tampoco puedes tomar decisiones ni con la tristeza, ni con la vergüenza, ni con la humillación", expresó el doctor Angulo.