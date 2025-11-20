HOYSuscripcion LR Focus

Cultura Asiática

Famosos actores Shin Min-ah y Kim Woo-bin anuncian su matrimonio tras 10 años de relación

Las figuras coreanas Shin Min-ah y Kim Woo-bien sorprendieron a sus seguidores al confirmar que este 20 de diciembre contraerán matrimonio.

Shin Min-ah y Kim Woo-bien cuentan con 41 y 36 años respectivamente. Foto: Instagram.
Shin Min-ah y Kim Woo-bien cuentan con 41 y 36 años respectivamente. Foto: Instagram.

Los famosos actores surcoreanos Shin Min-ah y Kim Woo-bin han decidido dar el siguiente paso en su relación y se casarán en diciembre de 2025, tras una década de noviazgo. La noticia fue confirmada por su agencia, AM Entertainment, el jueves 20 de noviembre.

Según el portal de entretenimiento Soompi, la ceremonia se llevará a cabo el 20 de diciembre en Seúl, en un evento íntimo que contará con la presencia de familiares y amigos cercanos. AM Entertainment destacó que la pareja ha forjado una sólida confianza a lo largo de su relación, lo que les ha llevado a comprometerse como compañeros de vida.

¿Porqué Shin Min-ah y Kim Woo-bin son tan famosos?

Shin Min-ah, de 41 años, saltó a la fama como protagonista de la serie de 2010 ‘My Girlfriend Is a Gumiho’. Entre sus otros dramas destacados se incluyen ‘Oh My Venus’, ‘Hometown Cha-Cha-Cha’, ‘Our Blues’ y ‘No Gain No Love’.

Además, protagonizará la adaptación de Disney+ del webtoon de fantasía romántica ‘La emperatriz recadasa’. Por su parte, Kim Woo-bin, de 36 años, alcanzó el éxito como actor gracias a los dramas juveniles ‘School 2013’ y ‘The Heirs’. También es famoso por su papel protagónico en ‘Uncontrollably Fond’, ‘Our Blues’ y, más recientemente, 'Genie, Make a Wish’.

¿Cómo empezó la historia de amor entre Shin Min-ah y Kim Woo-bin?

A pesar de ser actualmente una de las parejas más admiradas en el mundo del entretenimiento surcoreano, Kim Woo-bin y Shin Min-a enfrentaron desafíos al inicio de su relación, debido al intenso escrutinio público. En julio de 2015, el medio Dispatch, famoso por sus exclusivas, reveló su romance tras seguirlos durante dos meses, lo que llevó a las agencias de ambos actores a confirmar su vínculo.

La pareja se conoció ese mismo año durante una sesión fotográfica para la marca Giordano, donde la química fue instantánea. Dos meses después, disfrutaron de su primera cita, un momento que Woo-bin hizo especial al priorizar a Shin Min-a, permitiéndole concluir su trabajo fotográfico. Posteriormente, el actor la recogió en su casa y juntos pasearon por Hannam, un barrio exclusivo de Seúl.

Desde ese momento, sus encuentros se volvieron más frecuentes, lo que generó rumores sobre su relación entre sus allegados.

