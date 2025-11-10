HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Habrá paro de transportistas este 14 de noviembre?
¿Habrá paro de transportistas este 14 de noviembre?      ¿Habrá paro de transportistas este 14 de noviembre?      ¿Habrá paro de transportistas este 14 de noviembre?      
Tendencias

Influencer iOA sorprende al contar que fue víctima de brujería por parte de un bailarín de Rosalía: "Estuve semanas enfermo"

El youtuber Ioanis Patsias, sorprendió a sus seguidores al revelar que fue víctima de brujería, ya que estuvo más de dos semanas enfermo sin que los médicos pudieran encontrar un diagnóstico.

iOA sorprende al revelar que un bailarín de la Rosalía le hizo brujería.
iOA sorprende al revelar que un bailarín de la Rosalía le hizo brujería. | Foto: Composición LR/Youtube.

El influencer Ioanis Patsias, conocido en redes como IOA, reveló que fue víctima de un acto de brujería supuestamente realizado por un bailarín de Rosalía. Durante una entrevista en el podcast de José Peláez, el youtuber contó que empezó a sospechar cuando pasó varias semanas enfermo sin mejoría, y que posteriormente personas cercanas al coreógrafo le confirmaron lo que había ocurrido.

"Lo peor es que, este bailarín era gitano de Europa y me hace brujería. O sea, ¿cómo me doy cuenta? Yo me enfermo de amigdalitis y estoy como semanas enfermo y no me curaba. Y los doctores acá no entendían por qué no me curaba, porque no me hicieron todos los exámenes, pero era como que con medicamentos y nada", comentó iOA.

PUEDES VER: Youtuber Ariana Bolo Arce denuncia que su contadora y amiga cercana la estafó con S/40.000: "Se largó a España"

lr.pe

iOA revela que bailarín de la Rosalía le hizo brujería

Ioanis Patsias, conocido como IOA, conversó con José Peláez sobre una experiencia que dejó impactados a sus seguidores: afirmó haber sido víctima de brujería presuntamente realizada por el coreógrafo Mecnun Giasar, quien trabajó con Rosalía.

El creador de contenido relató que durante una sesión de imanoterapia, le advirtieron que alguien le había hecho un daño espiritual. Además, mencionó que la tía de uno de los bailarines de la artista intentó contactarlo para alertarlo sobre lo mismo, y que todo coincidía con el periodo en que estuvo enfermo sin encontrar cura. iOA también aseguró que algunos bailarines del entorno del coreógrafo le comentaron que este solía publicar contenido relacionado con temas satánicos en sus redes sociales.

¿Qué sucedió entre iOA y el coreógrafo Mecnun Giasar?

En 2023, el influencer Ioanis Patsias, conocido como iOA, protagonizó una fuerte controversia con el coreógrafo Mecnun Giasar, quien trabajó con Rosalía en su gira Motomami World Tour. El conflicto comenzó luego de que iOA realizara en Lima dos presentaciones llamadas 'Miji Show', en las que recreaba coreografías, vestuario y escenografía muy similares a las del espectáculo de la cantante española. Giasar acusó públicamente al influencer de haber plagiado su trabajo sin permiso ni créditos, además de beneficiarse económicamente con ello, y anunció que evaluaba acciones legales por vulnerar su propiedad intelectual.

En respuesta, iOA afirmó que su show fue un tributo sin fines de lucro, incluso alegando haber quedado con más de 60 mil dólares en deudas por la producción, y aseguró que en el material final se incluirían los créditos correspondientes al coreógrafo. Sin embargo, la disputa escaló y Giasar denunció haber recibido amenazas de seguidores del influencer, motivo por el cual canceló su visita al Perú para participar en un festival de danza.

Notas relacionadas
Johanna San Miguel y la 'cobradora araña' protagonizan colaboración y desatan risas en redes: "Las mujeres resolvemos"

Johanna San Miguel y la 'cobradora araña' protagonizan colaboración y desatan risas en redes: "Las mujeres resolvemos"

LEER MÁS
Perrito imita caída de jugador en pleno partido de fútbol y usuarios bromean: "¿Neymar, eres tú?"

Perrito imita caída de jugador en pleno partido de fútbol y usuarios bromean: "¿Neymar, eres tú?"

LEER MÁS
Vecinos exponen a mujer, con casa de 4 pisos, entre damnificados por incendio en Pamplona Alta: “Tiene que ser consciente”

Vecinos exponen a mujer, con casa de 4 pisos, entre damnificados por incendio en Pamplona Alta: “Tiene que ser consciente”

LEER MÁS
Mexicano fue al cine a ver 'La habitación negra' de Yiddá Eslava, pero resultado no fue lo que esperaba: "Va diferente a lo que me imaginaba"

Mexicano fue al cine a ver 'La habitación negra' de Yiddá Eslava, pero resultado no fue lo que esperaba: "Va diferente a lo que me imaginaba"

LEER MÁS
Abogado hace reclamo a fiscal provincial y protagonizan violenta pelea a botellazos en Áncash: ''Me has ofendido''

Abogado hace reclamo a fiscal provincial y protagonizan violenta pelea a botellazos en Áncash: ''Me has ofendido''

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Youtuber Ariana Bolo Arce denuncia que su contadora y amiga cercana la estafó con S/40.000: "Se largó a España"

Youtuber Ariana Bolo Arce denuncia que su contadora y amiga cercana la estafó con S/40.000: "Se largó a España"

LEER MÁS
Mexicano fue al cine a ver 'La habitación negra' de Yiddá Eslava, pero resultado no fue lo que esperaba: "Va diferente a lo que me imaginaba"

Mexicano fue al cine a ver 'La habitación negra' de Yiddá Eslava, pero resultado no fue lo que esperaba: "Va diferente a lo que me imaginaba"

LEER MÁS
Piloto en Brasil realiza arriesgado aterrizaje lateral para evitar tragedia y redes estallan: "Antes fue conductor de El Chino"

Piloto en Brasil realiza arriesgado aterrizaje lateral para evitar tragedia y redes estallan: "Antes fue conductor de El Chino"

LEER MÁS
Abogado hace reclamo a fiscal provincial y protagonizan violenta pelea a botellazos en Áncash: ''Me has ofendido''

Abogado hace reclamo a fiscal provincial y protagonizan violenta pelea a botellazos en Áncash: ''Me has ofendido''

LEER MÁS
¿Qué significa la palabra “onii-chan” y por qué es muy usada por los otakus?

¿Qué significa la palabra “onii-chan” y por qué es muy usada por los otakus?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Docentes de universidades públicas en todo el país acatan huelga indefinida: estos son sus pedidos para el Gobierno

Exalto mando de policía afirma que grupo creado por José Jerí para combatir sicariato y extorsión interferirá en labores de unidades de la PNP

¿Cuánto dinero entrega EsSalud a familiares de un asegurado fallecido? Seguro Social en Perú costea gastos por sepelio en 2025

Tendencias

Estudiante de la UNI revela su método para ingresar a los 17 años y un exitoso examen de admisión: "Me distraía bastante"

Adolescente brasileño cumple promesa y camina 4 km de rodillas tras histórica clasificación de Palmeiras

Joven argentino hizo un cuarto en casa de sus suegros para vivir con su novia, pero ella lo dejó al mes de mudarse

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Alcalde de Comas, Ulises Villegas, utiliza a escolares para dar arengas a favor de José Jerí

Congreso: Ariana Orué contrató a su cuñado como asesor con un sueldo de S/10.000

Fernando Rospigliosi pide al JEE archivar denuncia por uso de cámara del Congreso en mitin de Fuerza Popular

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025