El influencer Ioanis Patsias, conocido en redes como IOA, reveló que fue víctima de un acto de brujería supuestamente realizado por un bailarín de Rosalía. Durante una entrevista en el podcast de José Peláez, el youtuber contó que empezó a sospechar cuando pasó varias semanas enfermo sin mejoría, y que posteriormente personas cercanas al coreógrafo le confirmaron lo que había ocurrido.

"Lo peor es que, este bailarín era gitano de Europa y me hace brujería. O sea, ¿cómo me doy cuenta? Yo me enfermo de amigdalitis y estoy como semanas enfermo y no me curaba. Y los doctores acá no entendían por qué no me curaba, porque no me hicieron todos los exámenes, pero era como que con medicamentos y nada", comentó iOA.

El creador de contenido relató que durante una sesión de imanoterapia, le advirtieron que alguien le había hecho un daño espiritual. Además, mencionó que la tía de uno de los bailarines de la artista intentó contactarlo para alertarlo sobre lo mismo, y que todo coincidía con el periodo en que estuvo enfermo sin encontrar cura. iOA también aseguró que algunos bailarines del entorno del coreógrafo le comentaron que este solía publicar contenido relacionado con temas satánicos en sus redes sociales.

¿Qué sucedió entre iOA y el coreógrafo Mecnun Giasar?

En 2023, el influencer Ioanis Patsias, conocido como iOA, protagonizó una fuerte controversia con el coreógrafo Mecnun Giasar, quien trabajó con Rosalía en su gira Motomami World Tour. El conflicto comenzó luego de que iOA realizara en Lima dos presentaciones llamadas 'Miji Show', en las que recreaba coreografías, vestuario y escenografía muy similares a las del espectáculo de la cantante española. Giasar acusó públicamente al influencer de haber plagiado su trabajo sin permiso ni créditos, además de beneficiarse económicamente con ello, y anunció que evaluaba acciones legales por vulnerar su propiedad intelectual.

En respuesta, iOA afirmó que su show fue un tributo sin fines de lucro, incluso alegando haber quedado con más de 60 mil dólares en deudas por la producción, y aseguró que en el material final se incluirían los créditos correspondientes al coreógrafo. Sin embargo, la disputa escaló y Giasar denunció haber recibido amenazas de seguidores del influencer, motivo por el cual canceló su visita al Perú para participar en un festival de danza.