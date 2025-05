Ganar La Tinka es un sueño para muchos peruanos. Sin embargo, no todos los que han alcanzado la fortuna en esta famosa lotería han logrado mantenerla. Augusto Peñaloza, reconocido en el mundo de los negocios como el ‘Tío Rockefeller’, reveló detalles inquietantes sobre tres de estos ganadores a los que él conoció. Durante su participación en el programa Ouke de Carlos Orozco, Peñaloza contó cómo, tras ganar grandes sumas de dinero, estos afortunados terminaron arruinados por no gestionar adecuadamente su nueva riqueza.

‘Tío Rockefeller’ cuenta que conoció a 3 ganadores de La Tinka

En su intervención en el programa Ouke, un usuario de nombre Arturo Rodríguez comentó en la transmisión “Por favor, su recomendación a los nuevos ricos. Conocí a un ganador de La Tinka, que obtuvo S/ 4.5 millones y lo dilapidó en 2 años en tonterías, literalmente”. Ante ello, Peñaloza relató cómo tuvo la oportunidad de conocer a tres ganadores de La Tinka, todos ellos provenientes de distintos sectores de la sociedad. Estos individuos, que en su momento disfrutaron de grandes sumas de dinero, rápidamente pasaron de ser personas comunes a millonarios por una sola jugada de suerte. Sin embargo, la emoción de ganar, sumada a la presión de tener que manejar tanto dinero de golpe, les pasó factura.

“He conocido a 3 que ganaron La Tinka, los 3 han acabado misios. Es que lo que pasa es que llega un momento en el que crees que la plata no se va acaba”, reveló el empresario.

Esta mentalidad fue uno de los factores claves que contribuyó a la quiebra de estos ganadores, quienes no pudieron resistir la tentación de gastar su fortuna de forma imprudente. Augusto Peñaloza también relató el caso de un hombre con problemas de drogas que heredó una casa y, tras recibir una gran suma de dinero de la venta de la propiedad, pese a que intentó aconsejarlo, terminó gastando toda la fortuna.

“El tipo recibió US$ 20.000 por el primer pago y en dos semanas tenía que volver. Lo cité en mi oficina y le ofrecí que el cheque lo dejemos en una custodia notarial al no estar en la capacidad para decir sí o no. Le dije que le pagaba la clínica, ya había averiguado y tenía que tener su autorización. Él me dijo que ya. El día que hicimos la firma chapó el cheque, evitó mirarme a los ojos y se fue. Después escuché historias bien tristes de él”, relató.

¿Quién es el ‘Tío Rockefeller’?

Augusto Peñaloza es un nombre reconocido en el ámbito empresarial peruano. Fundador de Master House, una de las empresas más prominentes en el sector inmobiliario, se ganó el apodo de ‘Tío Rockefeller’ debido a su éxito en los negocios y su notable fortuna. Este apodo hace referencia al magnate estadounidense John D. Rockefeller, considerado uno de los hombres más ricos de la historia, conocido por su habilidad para construir un imperio empresarial.

A lo largo de su carrera, Peñaloza se ha convertido en un referente para quienes buscan asesoría en inversiones inmobiliarias y manejo de capital. Su visión pragmática y su experiencia en la gestión financiera lo han llevado a ser una figura influyente en el mundo de las finanzas peruanas.

¿Cómo puedo jugar La Tinka online?

Si alguna vez has soñado con ganar en La Tinka y obtener una fortuna, jugar online es una opción conveniente y sencilla. Para participar en esta lotería peruana, solo debes seguir estos pasos:

Accede al sitio web oficial de La Tinka. Regístrate o inicia sesión con tu DNI y correo electrónico. Si ya tienes una cuenta, solo tendrás que ingresar tus datos. Elige tus números: selecciona seis números entre el 1 y el 50. También puedes optar por la opción “Al Azar”, que el sistema elegirá los números por ti. Si deseas aumentar tus posibilidades, puedes agregar más combinaciones o modalidades adicionales como “Sí o Sí” o “Jugada Maestra”. Realiza el pago utilizando una tarjeta de débito/crédito o mediante billeteras digitales. Finaliza la apuesta y recibirás tu boleto digital.

Los sorteos se realizan los miércoles y domingos a las 10:50 p.m., y los resultados se pueden seguir en vivo a través de la misma plataforma. Con solo unos pocos clics, puedes estar más cerca de alcanzar el sueño de convertirte en millonario, pero como Peñaloza bien señaló, la verdadera clave es saber cómo manejar esa fortuna.