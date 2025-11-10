Un video en TikTok de un avión comercial llamó la atención de los usuarios por su inédita forma de aterrizaje. En lugar de descender de manera recta, este llegó a la pista inclinándose lateralmente, maniobra conocida dentro del mundo de la aviación como 'crabbing'. El hecho se registró cuando el Airbus del vuelo 3142 llegaba al Aeropuerto Internacional de Navegantes, en Santa Catarina, en Brasil.

La impresionante maniobra del piloto, los pasajeros arribaron sanos y salvos a su destino, evitando una posible tragedia. El clip rápidamente se viralizó en redes sociales y usuarios no dudaron en felicitar su maniobra, así también como bromear indicando que habría ganado experiencia manejando en Perú.

Piloto se vuelve viral en redes al aterrizar avión de forma lateral

Un usuario en Brasil captó el preciso momento del impresionante aterrizaje de un avión de Latam. Debido a los fuertes corrientes de aire, el piloto tuvo que descender el aeroplano de manera lateral, maniobra aeronáutica conocida como 'aterrizaje de cangrejo'. Esta técnica permite compensar la fuerza lateral del viento y garantizar la seguridad de los pasajeros y la tripulación.

El video llamó la atención de los usuarios, quienes aplaudieron el accionar del piloto. "Un capo", "Súbanle el sueldo", "Dénle su premio", "Aplausos para el piloto", "Ese piloto es el más bravo de todos", se lee en los mensajes. Sin embargo, un grupo de internautas no dudaron en bromear sobre la maniobra y compararlo con el estilo de manejo de los conductores en Perú.

"Este piloto parece como los conductores de las combis peruanas, hacen unos movimientos y aun así llegas vivo a tu destino", "El piloto seguro ha sido chofer de combi", "Él antes fue conductor de 'El Chino'", "En Juliaca es normal ver eso", "Practicó con combis en Perú", son algunos de los comentarios en TikTok.