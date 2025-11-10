HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Habrá paro de transportistas este 14 de noviembre?
¿Habrá paro de transportistas este 14 de noviembre?      ¿Habrá paro de transportistas este 14 de noviembre?      ¿Habrá paro de transportistas este 14 de noviembre?      
Tendencias

Piloto en Brasil realiza arriesgado aterrizaje lateral para evitar tragedia y redes estallan: "Antes fue conductor de El Chino"

Un usuario captó el preciso momento en el que un avión de Latam descendía de manera lateral para llegar a la pista. La inédita maniobra del piloto sorprendió en TikTok.

Un vuelo comercial sorprendió descender de manera lateral antes de tocar la pista de aeropuerto
Un vuelo comercial sorprendió descender de manera lateral antes de tocar la pista de aeropuerto | Foto: composición LR/TikTok

Un video en TikTok de un avión comercial llamó la atención de los usuarios por su inédita forma de aterrizaje. En lugar de descender de manera recta, este llegó a la pista inclinándose lateralmente, maniobra conocida dentro del mundo de la aviación como 'crabbing'. El hecho se registró cuando el Airbus del vuelo 3142 llegaba al Aeropuerto Internacional de Navegantes, en Santa Catarina, en Brasil.

La impresionante maniobra del piloto, los pasajeros arribaron sanos y salvos a su destino, evitando una posible tragedia. El clip rápidamente se viralizó en redes sociales y usuarios no dudaron en felicitar su maniobra, así también como bromear indicando que habría ganado experiencia manejando en Perú.

PUEDES VER: El fatal error que causó uno de los accidentes aéreos más trágicos del país: la historia del vuelo 222 de Tans Perú

lr.pe

Piloto se vuelve viral en redes al aterrizar avión de forma lateral

Un usuario en Brasil captó el preciso momento del impresionante aterrizaje de un avión de Latam. Debido a los fuertes corrientes de aire, el piloto tuvo que descender el aeroplano de manera lateral, maniobra aeronáutica conocida como 'aterrizaje de cangrejo'. Esta técnica permite compensar la fuerza lateral del viento y garantizar la seguridad de los pasajeros y la tripulación.

El video llamó la atención de los usuarios, quienes aplaudieron el accionar del piloto. "Un capo", "Súbanle el sueldo", "Dénle su premio", "Aplausos para el piloto", "Ese piloto es el más bravo de todos", se lee en los mensajes. Sin embargo, un grupo de internautas no dudaron en bromear sobre la maniobra y compararlo con el estilo de manejo de los conductores en Perú.

"Este piloto parece como los conductores de las combis peruanas, hacen unos movimientos y aun así llegas vivo a tu destino", "El piloto seguro ha sido chofer de combi", "Él antes fue conductor de 'El Chino'", "En Juliaca es normal ver eso", "Practicó con combis en Perú", son algunos de los comentarios en TikTok.

Notas relacionadas
¿Vale la pena el turrón de S/170? Youtuber peruano comparte su sorprendente experiencia: "Es aromático, pero no sabroso"

¿Vale la pena el turrón de S/170? Youtuber peruano comparte su sorprendente experiencia: "Es aromático, pero no sabroso"

LEER MÁS
Joven confunde a su enamorada con su hermana gemela en plena declaración de amor y se vuelve viral en redes: "Estaba nervioso"

Joven confunde a su enamorada con su hermana gemela en plena declaración de amor y se vuelve viral en redes: "Estaba nervioso"

LEER MÁS
Turista sorprendido al ver a hombre vestido de inca jugando ajedrez y usuarios bromean: “Pizarro vs. Atahualpa”

Turista sorprendido al ver a hombre vestido de inca jugando ajedrez y usuarios bromean: “Pizarro vs. Atahualpa”

LEER MÁS
Mexicano fue al cine a ver 'La habitación negra' de Yiddá Eslava, pero resultado no fue lo que esperaba: "Va diferente a lo que me imaginaba"

Mexicano fue al cine a ver 'La habitación negra' de Yiddá Eslava, pero resultado no fue lo que esperaba: "Va diferente a lo que me imaginaba"

LEER MÁS
Abogado hace reclamo a fiscal provincial y protagonizan violenta pelea a botellazos en Áncash: ''Me has ofendido''

Abogado hace reclamo a fiscal provincial y protagonizan violenta pelea a botellazos en Áncash: ''Me has ofendido''

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mexicano fue al cine a ver 'La habitación negra' de Yiddá Eslava, pero resultado no fue lo que esperaba: "Va diferente a lo que me imaginaba"

Mexicano fue al cine a ver 'La habitación negra' de Yiddá Eslava, pero resultado no fue lo que esperaba: "Va diferente a lo que me imaginaba"

LEER MÁS
Madre mandó a construir mausoleo en forma de la UNI para su difunto hijo y conmueve con su historia: "Su mayor deseo era culminar (la carrera)"

Madre mandó a construir mausoleo en forma de la UNI para su difunto hijo y conmueve con su historia: "Su mayor deseo era culminar (la carrera)"

LEER MÁS
Imitadores peruanos de “Dragon Ball Z” sorprenden en las calles con un peculiar baile

Imitadores peruanos de “Dragon Ball Z” sorprenden en las calles con un peculiar baile

LEER MÁS
Joven venezolana ingresó a San Marcos en segundo lugar y rompe en llanto: "Gracias, Dios mío"

Joven venezolana ingresó a San Marcos en segundo lugar y rompe en llanto: "Gracias, Dios mío"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Docentes de universidades públicas en todo el país acatan huelga indefinida: estos son sus pedidos para el Gobierno

Exalto mando de policía afirma que grupo creado por José Jerí para combatir sicariato y extorsión interferirá en labores de unidades de la PNP

¿Cuánto dinero entrega EsSalud a familiares de un asegurado fallecido? Seguro Social en Perú costea gastos por sepelio en 2025

Tendencias

Estudiante de la UNI revela su método para ingresar a los 17 años y un exitoso examen de admisión: "Me distraía bastante"

Adolescente brasileño cumple promesa y camina 4 km de rodillas tras histórica clasificación de Palmeiras

Joven argentino hizo un cuarto en casa de sus suegros para vivir con su novia, pero ella lo dejó al mes de mudarse

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Alcalde de Comas, Ulises Villegas, utiliza a escolares para dar arengas a favor de José Jerí

Congreso: Ariana Orué contrató a su cuñado como asesor con un sueldo de S/10.000

Fernando Rospigliosi pide al JEE archivar denuncia por uso de cámara del Congreso en mitin de Fuerza Popular

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025