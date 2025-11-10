HOYSuscripcion LR Focus

¿Habrá paro de transportistas este 14 de noviembre?
Youtuber Ariana Bolo Arce denuncia que su contadora y amiga cercana la estafó con S/40.000: "Se largó a España"

La youtuber Ariana Bolo Arce reveló que fue estafada por su contadora, quien debía pagar más de S/40.000 a la Sunat, pero no lo hizo. "No sabía, yo solamente confiaba", reveló.

La conocida youtuber Ariana Bolo Arce reveló en uno de sus recientes videos que fue víctima de una estafa de aproximadamente S/40.000 por parte de quien hace años fue su contadora y amiga cercana de su familia. Según relató, el dinero estaba destinado al pago de impuestos ante la Sunat, sin embargo, descubrió que dichos pagos nunca se realizaron, pese a que su contadora le aseguraba lo contrario.

"A mí me estafó una contadora. Hace más o menos cuatro años, Raquel Granados me engañó. Ella vivía aquí, en Lima, y cuando la situación se complicó, se fue a España", comentó la influencer. Asimismo, indicó que la conocía desde hacía más de 25 años. "Ella me vio crecer desde que era muy niña", agregó.

Ariana Bolo Arce revela que fue estafada por su contadora

Según lo comentó Ariana Bolo Arce, en un inicio, cuando empezó a trabajar con marcas, empezó a realizar el pago de sus impuestos a la Sunat, para ello, accedió a los servicios de la contadora, a quien ya conocía para que la ayudara en ese rubro. "Desde que empecé en redes sociales, yo pago impuestos como toda persona, recibos por honorarios y facturas".

Al inicio, era la propia contadora quien le pedía que le depositara a su cuenta para que ella realice el pago a la Sunat, esto porque Ariana Bolo Arce, no conocía de estos trámites. "Ella me decía chiquilina, tiene que depositarme S/9.000, porque eso se tiene que pagar a la Sunat".

Precisamente, ella pensaba que ese monto era excesivo, porque recibía muy poco como ganancia."Me dejé llevar por mucho tiempo con que yo le depositaba a ella. Le deposité un alrededor de casi S/40.000, porque no sabía, yo solamente confiaba. Y así eran todos los meses".

Youtuber Ariana Bolo Arce descubre que su contadora no pagaba a la Sunat

Luego de varios meses, Ariana y su equipo, el 'Team Bolo', conformado por Elizabeth y David, recibieron una notificación de la Sunat sobre una deuda. Para ese entonces, según relató 'Eli', la contadora se excusó alegando que, aunque Ariana le pagaba para que realizara el trámite correspondiente, ese procedimiento debía hacerlo la propia youtuber.

Precisamente, Ariana Bolo Arce contó que la Sunat congeló una de sus cuentas debido a una deuda pendiente. “Un día estaba comprando en el supermercado con los chicos y, al momento de pagar, me apareció que no tenía saldo. Yo dije: ‘No puede ser, me han robado’”, comentó.

Tras el incidente, Ariana acudió al llamado de su contadora para informarle lo ocurrido. La profesional le recomendó retirar el dinero de sus cuentas bancarias. “Estaba muy enojada porque sentía que se estaba cometiendo un acto arbitrario en mi contra, ya que, según yo, todo estaba pagado”, agregó.

Al notar lo extraño de la situación, decidió pedir ayuda a personas expertas y, al ingresar a la plataforma de la Sunat, descubrieron que debía más de S/40.000. Debido a ello, se congeló su cuenta bancaria. Posteriormente, acudió a la misma entidad y fue informada sobre las deudas que registraba. Al salir, llamó a su entonces contadora y le exigió el reembolso del dinero. A pesar de la solicitud, la profesional solo le ofreció cubrir la mitad de la deuda.

“La conchudez hecha persona. Ojalá, Raquel Granados, en algún momento se te devuelva lo que me hiciste. Te fuiste del Perú diciéndole a una persona que yo te estaba acusando de manera injusta”, expresó. Intentó presentar una denuncia; sin embargo, enfatizó que existe un vacío legal respecto a las estafas.

Youtuber Ariana Bolo Arce denuncia que su contadora y amiga cercana la estafó con S/40.000: "Se largó a España"

