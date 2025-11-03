HOYSuscripcion LR Focus

Todo sobre el paro nacional de este martes 4 de noviembre
Betssy Chávez se encuentra asilada en embajada de México
Peruano se sorprende al hallar un gallinazo dentro del cine y redes estallan: "¿Pagó entrada?"

Clip viral de TikTok muestra a un gallinazo 'disfrutando' de una película en un cine peruano. Autor del video no pudo contener la risa.

Divertidas reacciones en TikTok por presencia de gallinazo en cine.
Divertidas reacciones en TikTok por presencia de gallinazo en cine. | Foto: composición LR/ richboy1281/ TikTok

Un curioso incidente se viralizó en TikTok luego de que un peruano compartiera el momento exacto en que un gallinazo está tranquilamente a una sala de cine en plena función. En el video, que rápidamente superó miles de reproducciones, se puede ver al ave observando la pantalla grande desde las butacas como si se tratara de su asiento, mientras el asistente no pudo contener la risa ni la sorpresa ante la inusual visita.

Video viral en TikTok muestra a ave 'disfrutando' de película en sala de cine

De acuerdo al clip viral en la cuenta richboy1281 de TikTok, un peruano captó la presencia de un gallinazo entre las butacas de un cine peruano. "No van a creer que nos encontramos acá. ¿Habrá pagado su entrada?", cuestionó entre risas el autor del video en redes sociales.

PUEDES VER: Comerciante se vuelve viral por regalar papas fritas a niños durante Halloween: "Truco o broaster"

lr.pe

Los usuarios en redes no tardaron en reaccionar con humor, llenando los comentarios de varias bromas. Así mismo, se dio detalles de cómo terminó la singular historia. "Lo sacamos hasta el techo del cine y se fue volando", agregó el autor del clip viral.

Divertidas reacciones en TikTok sobre gallinazo en cine

Como era de esperarse, usuarios compartieron divertidas reacciones. El video de TikTok registró alrededor de 300.000 visualizaciones y 20.000 'me gusta'.

PUEDES VER: Joven argentino hizo un cuarto en casa de sus suegros para vivir con su novia, pero ella lo dejó al mes de mudarse

lr.pe

"Espero que lo hayan tratado con respeto y que lo hayan sacado sin maltratarlo", "Festín celestial...", "¿Pagó entrada?", "Es que, en Perú, nunca te aburres", "Está apreciando la película, tiene derecho también", "¿Es un cine pet-friendly?", "Pero es educado, no interrumpe", "Es parte de la decoración por Halloween", "El gallinazo: está prohibido grabar", reaccionaron usuarios en TikTok.

