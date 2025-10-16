El adulto mayor decidió dedicar unos mensajes de aliento a los jóvenes de la marcha y no dudó en ondear la bandera del Perú. | Foto: composición/ LR

El adulto mayor decidió dedicar unos mensajes de aliento a los jóvenes de la marcha y no dudó en ondear la bandera del Perú. | Foto: composición/ LR

El miércoles 15 de octubre se realizó la marcha nacional en el que transportistas, grupos universitarios, actores, figuras del streamers y comerciantes salieron a las calles para expresar su rechazo frente a la creciente ola de extorsiones en el Perú. En medio de este escenario, un momento conmovió en redes sociales: un adulto mayor salió al balcón de su vivienda flameando una bandera del Perú en las manos para expresar su apoyo a la generación Z.

Su gesto fue aplaudido por los jóvenes que participaron en la movilización y enterneció a usuarios en TikTok. Asimismo, este hecho se convirtió en un respiro de esperanza de la marcha marcada que estuvo marcada por la represión policial y la tristeza tras el fallecimiento del joven rapero peruano Eduardo Ruiz Sáenz, conocido como 'Trvko'.

Adulto mayor conmueve al salir a su balcón con bandera del Perú para apoyar la marcha

Durante la marcha del 15 de octubre, un adulto mayor emocionó a los jóvenes al apoyar la manifestación. Aunque su estado de salud no le permitió salir de casa, aprovechó uno de los balcones de su vivienda para expresar su respaldo, portando una bandera del Perú en la mano como símbolo de unión y esperanza.

Lo que más llamó la atención fue el grito del hombre, quien exclamó con fuerza: “La voz de Dios es del pueblo”. Posteriormente, tomó un megáfono para hacer llegar su mensaje a los jóvenes que se encontraban en la marcha, alentándolos a seguir firmes en su lucha por un país más justo.

Su emotivo gesto cautivó a los manifestantes, quienes agradecieron su apoyo con aplausos y vítores. Muchos se detuvieron para saludarlo desde la calle, mientras el adulto mayor continuaba agitando la bandera con orgullo desde su balcón. El video fue publicado en TikTok y rápidamente se volvió viral.

"Mis respetos ,y ahora que dirán que solo es la generación Z", "No solo mostró su bandera, también pronuncia palabras de apoyo a la marcha, imposible no emocionarse", "Su carita de tristeza y a la vez orgulloso de ver a tantos jóvenes", "Orgullosos del abuelito", "Como me dueles, Perú", "Es un luchador", "Fue hermoso ver cómo ese ancianito nos arengaba y alentaba desde su ventana", "Ojalá sus ojos puedan ver el cambio de paz libertad y seguridad que necesita nuestro país", "Lindo momento", son algunos de los comentarios que se lee en TikTok.