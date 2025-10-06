HOYSuscripcion LR Focus

Tendencias

Perrito se resiste a ser rociado con agua bendita en ceremonia masiva de mascotas y redes estallan: "No quiero, mamá"

En la parroquia San Francisco de Asís, en Junín, se llevó a cabo una multitudinaria ceremonia de bendición de mascotas. El evento, difundido a través de redes sociales, se volvió viral en pocas horas.

Perrito se resiste a ser rociado con agua bendita en ceremonia masiva de mascotas
Perrito se resiste a ser rociado con agua bendita en ceremonia masiva de mascotas | Composición Lr/TikTok

En el mes del Señor de los Milagros, la parroquia San Francisco de Asís, ubicada en el distrito de Orcotuna, en la región Junín, organizó una ceremonia especial en la que se invitó a los dueños de mascotas a llevar a sus gatos o perros para que recibieran la bendición del sacerdote. Un fragmento en video de la actividad fue compartido en la red social TikTok, donde generó múltiples reacciones entre las personas usuarias de la plataforma.

En las imágenes se observa una larga fila de personas junto a sus mascotas, acercándose una por una para recibir la bendición del párroco. Entre gatos y perros, el sacerdote rociaba agua bendita mientras las y los asistentes esperaban con calma. Algunas mascotas se robaron la atención del video, como un perro que era cargado en la espalda de su dueña, envuelto en un manto, o el perrito que se resistía a la actividad, alejándose del sacerdote al sentir el agua bendita.

PUEDES VER: Señor de los Milagros 2025: conoce las tradiciones, recorridos y cómo se celebra en distintas regiones del país

lr.pe

El video se volvió viral en TikTok, donde superó los 2 millones de visualizaciones en apenas dos días. La singular escena ha acumulado más de 126.000 "me gusta" y ha sido compartida más de 20.000 veces, generando comentarios entre quienes celebraron la iniciativa con humor y devoción.

Usuarios reaccionan a bendición de mascotas viral

El video, que fue ampliamente difundido, generó sorpresa entre las personas usuarias de la plataforma. Muchas comentaron su deseo de llevar también a sus mascotas para recibir la bendición. Por otro lado, algunas no desaprovecharon la oportunidad para bromear con lo ocurrido: "El cocker está como: '¡no quiero, mamáaaaaaaa!'". En tanto, otras compartieron mensajes de fe en honor al patrón de los animales: "San Francisco de Asís, ruega por nosotros y protege a todos los animales, especialmente a los que sufren en las calles".

