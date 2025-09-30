Surge una duda frecuente entre quienes tienen una mascota en casa: ¿debo darle huesos crudos o cocidos a los perros? Durante muchos años se ha asociado esta práctica, ya sea como forma de diversión o incluso como parte de su alimentación. Ante esta interrogante, la médico Veterinaria y Zootecnista Verónica Carrasco Asín explica qué se debe hacer en estos casos y resuelve la duda.

La especialista Carrasco Así, es actualmente docente de Medicina Veterinaria y Zootecnia en la Universidad Científica del Sur. Según, relata, es preferible evitar darle de comer huesos a las mascotas. "Yo no recomendaría realmente que lo tomemos como algo que es parte de la dieta estándar o diaria", sostiene la experta.

Según detalla Verónica Carrasco, las familias no deberían de dar huesos a sus mascotas, y es que, detalla que no aportan nutrientes que el perrito necesita, sino que también aumenta la probabilidad de que haya ciertos problemas dentro de su organismo.

"No solamente es que no cubre las necesidades nutricionales del animal, sino que además tenemos un gran riesgo de incluso laceraciones por un tema mecánico. Es decir, que no puedan triturarlo correctamente, que pueda lesionarse o lastimarse. Tenemos casos que llegan a consulta incluso por cuerpos extraños. Entonces realmente yo no recomendaría que se incluya como parte de la dieta diaria del animal. Si hay casos en los que se puede definitivamente preparar una dieta en casa específica, cumpliendo con asesoría de tu veterinario".

¿Cómo saber si mi perrito ha comido un hueso?

Asimismo, la experta, explicó cuáles con las señales en la que nuestras mascotas puedan en algún momento haber comida un tipo de hueso que les esté afectando. "Primero el decaimiento, el rehusarse a seguir comiendo, y por lo general son animalitos que mantienen una regularidad, siempre comen, siempre terminan y de pronto ya no quieren comer, son decaídos, algunos incluso se postran, o yo lo quiero de repente cargar, lo quiero levantar, y me dan señales como de dolor, o se pregunta que le toquen la zona del abdomen, sumado a esto tenemos a veces vómitos persistentes".

Además, también indicó otras señales que pueden indicar que mi perrito ha comido un hueso. "No es que vomita una vez y luego pasa, sino que empieza el vómito seguido, durante el día, no sé, medio día ya va 4 o 5 vómitos. El tema de las heces puede ser bastante variable, porque puede iniciar, digamos, defecando con normalidad, o de repente hasta variar la textura de las heces, y luego ya al cabo de unas horas recién pronunciarse el tema del estreñimiento, puede ser bastante variable, dependiendo del lugar del sistema digestivo en el cual ha podido ubicarse o ha podido dañar".

¿Puedo dar de comer camote a mi perro?

Comúnmente se relaciona al camote como un alimento ideal para los perritos debido a que reforzaría su pelaje y otros beneficios, sin embargo, la médico en Veterinaria explica sobre este tubérculo y su impacto dentro del organismo de las mascotas.

"Sí, tiene ciertos beneficios, pero no es algo que podríamos, digamos, elaborar una dieta solamente a base de camote. El camote contiene un nivel bastante alto de glucosa, entonces sí, definitivamente le va a generar cierto beneficio al animal, vamos a también brindarle una porción de carbohidratos, una porción de energía al animal, eso sí va a ser algo positivo, pero tendríamos que complementar con otros insumos también, no solamente camote, tampoco recomendamos que sea algo de todos los días"

¿Puedo darle pescado de mi perrito?

Otra de las dudas entre diversos dueños de mascotas es el uso del pescado dentro de la dieta de las mascotas, incluso existe cierto temor, sobre darle este tipo de carne. Por ello, Verónica Carrasco, comenta que sí se puede dar pescado a nuestras mascotas.

"Se puede incluir, la carne de pescado contiene niveles bastante importantes de omega, obviamente con la consideración es el caso de retirarle las espinas y todo lo demás para que no lesionen al animal, créeme. Se puede incluir porque el nivel de omega es bastante bueno, en algunos casos que no aceptan esto (carne de pescado) incluso tenemos el omega en cápsulas, que también se complementa con la dieta, pero si se puede incluir como parte del insumo, ayuda incluso a mejorar el tema del pelaje, también es algo bueno".