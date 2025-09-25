El streamer español Kelton D agredió a un adulto mayor en un tren de Japón, lo que generó fuertes críticas en redes sociales. | Foto: Composición LR/ X/ Difusión

El streamer español Kelton D agredió a un adulto mayor en un tren de Japón, lo que generó fuertes críticas en redes sociales. | Foto: Composición LR/ X/ Difusión

El viaje de 30 días que el streamer español Kelton D, también conocido como Kelton Live, realizaba por Japón se convirtió en un escándalo que le ha costado sanciones y la eliminación de sus perfiles oficiales en redes sociales. Su propósito inicial era transmitir en vivo la experiencia de recorrer el país con un presupuesto limitado, pero uno de esos directos terminó en un violento episodio que generó indignación en la opinión pública nipona.

El incidente ocurrió en un tren en Fukuoka. Dentro del vagón el influencer fue increpado por un hombre de avanzada edad. Según se observa en el propio directo, Kelton ocupaba un asiento prioritario reservado para adultos mayores y mujeres embarazadas, además de generar molestias por el ruido de su transmisión. La confrontación escaló hasta el punto en que el creador de contenido empujó dos veces al anciano, una agresión que desató críticas y pedidos de deportación en redes sociales japonesas.

¿Qué dijo el streamer español Kelton D tras agredir a adulto mayor japonés en el tren?

Tras la ola de indignación, el streamer publicó un video para defender su versión de los hechos, en el que aseguró que actuó "en defensa propia" frente a lo que describió como una supuesta intimidación por parte del pasajero. Aun así, reconoció que su reacción no fue la más adecuada y pidió disculpas públicas, antes de cerrar sus cuentas digitales.

Pese a estas explicaciones, la plataforma Kick decidió suspenderlo indefinidamente, y todavía se desconoce cuánto tiempo se prolongará el castigo. El caso se suma a la estricta normativa que rige en trenes de la compañía Hankyu, donde está prohibido grabar o tomar fotografías sin autorización, salvo para fines personales.