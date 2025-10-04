HOYSuscripcion LR Focus

Chef venezolano y dueño de uno de los mejores restaurantes del mundo eligió al lomo saltado por encima de tradicional plato de Venezuela: “Perdónenme”

Recientemente, en un podcast, el chef venezolano Juan Luis Martínez eligió el lomo saltado por encima del pabellón criollo, a pesar de su afecto por la gastronomía de su país.

El chef venezolano Juan Luis Martínez eligió al lomo saltado sobre el tradicional plato venezolano pabellón criollo.
Juan Luis Martínez es un chef venezolano que trabajó en el restaurante peruano Central —considerado en 2023 el mejor establecimiento de comida del mundo, según el ranking de The World’s 50 Best Restaurants—. Tras esa experiencia, abrió su propio restaurante, Mérito, el cual figura actualmente en el top 50 de los mejores del mundo, de acuerdo con la misma clasificación.

Recientemente, el cocinero apareció en un video publicado en las redes sociales del pódcast ‘Fuera de la carta’, donde participó en un juego en el que debía elegir entre un plato venezolano y uno peruano. Todo transcurrió con normalidad. Al inicio, eligió la arepa en lugar del ají de gallina. El 'problema' llegó cuando tuvo que escoger entre el lomo saltado y el tradicional plato venezolano pabellón criollo, Martínez dudó unos segundos, pero finalmente optó por el típico platillo peruano. “Perdónenme”, señaló.

PUEDES VER: El mejor jugo de frutas de América Latina es de Perú y se encuentra en el top 2 del mundo, según Taste Atlas 2025

Chef venezolano debe elige lomo saltado sobre pabellón criollo

"Me la pones difícil, pero llevo once años acá y prefiero el lomo saltado", sentenció entre algunas risas. La ronda de platos de comida tanto venezolanos como peruanos continuó con la hallaca y el tamal, donde se la llevó nuevamente el plato venezolano. Y así siguió con el asado negro y el seco de res, para escoger el asado negro. Luego, prefirió los tequeños venezolanos sobre los tequeños peruanos.

Finalmente, en las dos últimas rondas, eligió la causa limeña en lugar de la polvorosa de pollo, y la carapulcra sobre el sancocho. El marcador final favoreció a Venezuela, que venció al Perú por 4 a 3. El chef aclaró que todos los platos mencionados le encantaban.

PUEDES VER: El único plato vegetariano de América Latina que se encuentra en el top 10 de los mejores del mundo, según Taste Atlas 2025: superó a la India y Brasil

¿Cómo se prepara el lomo saltado?

El lomo saltado es un reconocido plato peruano que combina la herencia culinaria oriental con los sabores criollos del país. Se trata de un salteado de tiras de carne de res, cebolla roja, tomate, ají y papas fritas, sazonado con salsa de soya, vinagre y otros condimentos que realzan su sabor intenso.

  • Sella la carne: En un sartén grande bien caliente, añade un poco de aceite y saltea las tiras de lomo a fuego fuerte por pocos minutos hasta dorar. Retíralas y resérvalas.
  • Saltea las verduras: En la misma sartén, incorpora el ajo, la cebolla, el ají amarillo y el tomate. Cocina brevemente para que queden crujientes y no se deshagan.
  • Incorpora la carne y los líquidos: Devuelva la carne a la sartén, agrega sillao, vinagre, comino, sal, pimienta y, si deseas, un chorrito de pisco. Mezcla todo a fuego alto para integrar sabores.
  • Finaliza: Añade culantro picado justo antes de retirar del fuego y acompaña con papas fritas crocantes y arroz blanco.
