Kingleon sorprende al revelar que su primer pago en Kick fue de US$3.500: “A veces ni hacía en vivo"

Leonardo Luna Victoria Velásquez, más conocido como Kingleon, es un streamer de Kick que logró hacerse camino en el mundo digital gracias a su carisma y conexión con el público. Actualmente, cuenta con una comunidad sólida que le ha permitido transformar su pasión por los videojuegos en un trabajo del que obtiene ingresos y ganancias monetarias. Durante una entrevista en el podcast ‘Good Time’, el creador de contenido sorprendió al revelar que el primer pago que recibió en esta app de transmisiones en vivo superó los S/12.000.

Según contó Kingleon, este cuantioso monto lo obtuvo con apenas 500 espectadores durante un mes de transmisiones. Además, explicó que descansaba los fines de semana y no se exigía demasiado haciendo directos de manera constante.

Kingleon explica cómo logró que Kick le pague hasta S/12.000

El reciente programa ‘Good Time’ tuvo como invitado a Kingleon, reconocido personaje del mundo del streaming. Uno de los temas que despertó la curiosidad de Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe fue saber cuánto paga Kick a los creadores de contenido por realizar transmisiones en vivo. Aunque explicó que el pago depende de la cantidad de vistas, no dudó en revelar el monto que ganó en su primer mes.

Según explicó, Kick le pagó un total de US$3.500, es decir, S/12.250. Este monto logró hacerlo con una media de vistas de solo 500 personas.

"Mi primer pago de Kick, con una media (de vistas por transmisión) de 500 personas, fue US$3.500. Osea todos los días no (hacían streaming) a veces ni prendía los sábados y domingos. Y solo con 6 o 5 horas. Son números reales", comentó.

Esto captó la atención de Mario Irivarren, quien calculó cuánto podría ganar un creador de contenido si transmitía más horas al día y con un público más amplio. "Por lo que tú me dices, con esos números, con esa cantidad de horas y con 500 (vistas), los que hacen streamer 10 horas (deberán ganar) 20 o 30 lucas (equivalente a S/20.000 y S/30.000)", señaló.