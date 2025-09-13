HOYSuscripcion LR Focus

Boliviano 'confunde' boticas con farmacias en Perú y causa revuelo con divertido sketch: "Venden botitas"

Influencer Ale Pinedo generó revuelo en TikTok con video humorístico en el que bromea sobre la confusión entre farmacias y boticas. En redes sociales comentaron: “No me había puesto a pensar en eso”.

Boliviano se sorprende y bromea sobre las diferencias entre las farmacias y boticas del Perú.
Boliviano se sorprende y bromea sobre las diferencias entre las farmacias y boticas del Perú. | Foto: Composición LR/Alepinedotv.

El influencer, Ale Pinedo, estuvo en Perú, exactamente en Puno, y ha sorprendido luego de bromar con una particular diferencia entre la farmacia y la botica. El clip es viral en TikTok, y ha recibido diversos comentarios de peruanos, quienes al ver la graciosa escena, se pusieron a pensar sobre por qué algunos establecimientos llevan nombres diferentes.

La escena muestra a una joven que, al parecer, tiene un dolor estomacal y le pregunta a su pareja donde ha estado. El hombre sorprendido le responde, "Es que no encuentro farmacia. Creo que en Perú no hay". Ante esto, su enamorada le indica que busque bien, que sí debe haber. El video de solo 19 segundos tienen más de 20.000 likes en TikTok.

lr.pe

Boliviano sorprende al notar que en Perú 'no hay farmacias' solo boticas

El video viral en TikTok, aunque se trata de una parodia, ha sorprendido y despertado curiosidad sobre las farmacias y boticas. La joven, con dolor estomacal, le dice: "Allí hay dos farmacias", mientras señala las boticas que están frente a ellos. Sin embargo, el clip ha generado diversas reacciones debido a que el joven responde: "No, ahí venden botas chiquititas... creo. Dice botica, no hay farmacia".

¿Cuál es la diferencia entre una farmacia y una botica?

La principal diferencia entre farmacia y una botica radica en el nivel de servicios que ofrecen. La farmacia, además de vender medicamentos, debe contar con un químico farmacéutico responsable que brinda atención personalizada, orientación, sobre el uso de los fármacos y puede ofrecer servicios adicionales como controles de presión arterial, peso o campañas de salud.

Por otro lado, la botica se centra en la venta de medicamento y productos de la salud sin estar obligada a tener un químico farmacéutico en todo momento, ya que puede funcionar bajo la supervisión de un técnico o auxiliar.

