Laura Spoya vive incidente EN VIVO al olvidar quitarse el micrófono de Zully durante transmisión: "Mi pasión es quemarme"

Tras el incidente, Laura Spoya bromeó sobre su descuido y mencionó que le resulta complicado hacer transmisiones en vivo.

Incidente se viralizó rápidamente en TikTok.
Incidente se viralizó rápidamente en TikTok. | Foto: composición LR/ Kick

La conductora del podcast 'Good Time', Laura Spoya vivió un inesperado momento durante el evento gastronómico 'Foodies food festival'. La influencer se olvidó que llevaba puesto el micrófono de la tiktoker Zully y su conversación con el youtuber Gabriel Mena, conocido como Cholo Mena, se filtró en redes sociales. Todo quedó grabado en una transmisión de Kick.

Laura Spoya vive incómodo momento durante transmisión en vivo

La exreina de belleza Laura Spoya protagonizó un curioso incidente durante una transmisión en vivo de la tiktoker Zully. Todo ocurrió cuando la creadora de contenido en Kick llegó al festival gastronómico para apoyar a Laura Spoya.

En un momento de la transmisión, Laura se alejó brevemente de Zully y conversó con el influencer Cholo Mena, sin notar que el micrófono seguía encendido y la emisión en Kick continuaba con total normalidad. En el audio se escucharía a la modelo pedir un ambiente 'secreto', lo que generó curiosidad entre los espectadores.

Laura Spoya explica por qué no le entusiasma tanto hacer transmisiones en vivo

Tras el incidente, Laura Spoya atinó a bromear con la situación y recordó varias polémicas que vivió este 2025 en redes sociales. Una de ellas fue cuando reveló que una influencer la criticó por su ropa durante un viaje a Machu Picchu y le dijo que no cumplía con la 'paleta de colores'.

"Mi pasión es quemarme. Una de las razones por las que no hago stream, se me olvida que tengo micro", comentó la modelo a la tiktoker Zully. Como era de esperarse, el clip se viralizó rápidamente en TikTok y alcanzó cientos de visualizaciones.

