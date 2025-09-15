HOYSuscripcion LR Focus

Diealis transmitía en Kick y seguidores se percatan de supuesta presencia paranormal: “Pasó alguien”

Streamer se mudó a La Molina y vivió un momento inesperado durante transmisión en Kick, generando suspenso entre sus seguidores.

"En la Molina hay bastantes duendes, todo es casi descampado", reaccionaron usuarios en TikTok.
"En la Molina hay bastantes duendes, todo es casi descampado", reaccionaron usuarios en TikTok. | Foto: composición LR/ diealis/Kick

El streamer Diego Aliaga Huamán, conocido en redes como Diealis, se mudó a una casa en La Molina y sus seguidores notaron algo extraño. Durante una transmisión en Kick, usuarios notaron una supuesta presencia paranorma. El clip fue rápidamente recortado y compartido en redes sociales, generando una ola de especulaciones entre los cibernautas.

Diealis vive momento inesperado durante transmisión en Kick

Durante una reciente transmisión en la plataforma Kick, el streamer Diealis vivió un momento inesperado que rápidamente se viralizó. Mientras conversaba por teléfono aparentemente normal, varios seguidores comenzaron a comentar en el chat que vieron “pasar a alguien” detrás de él, a pesar de que se encontraba solo en la habitación.

Algunos usuarios aseguran haber visto una sombra o figura humana cruzando fugazmente el fondo de la imagen, mientras otros lo atribuyen a un efecto de luz o simple sugestión colectiva. Aunque Diealis no reaccionó de inmediato al supuesto suceso, más tarde se mostró sorprendido al ver el video viral. Así mismo, el creador de contenido compartió el comportamiento extraño de su mascota e incrementó las reacciones sobre presencia paranormal en su nueva casa en La Molina.

¿Por qué Diealis se mudó a La Molina?

Hace una semana, Diealis se sumó a una casa en La Molina y dejó la vivienda de su padre en Surco. El streamer resaltó que busca independizarse totalmente y mejorar su contenido.

"Decidí mudarme a una casa grande, solo, puesto que encontré que tiene un cuarto que está alejado de donde voy a hacer mis streams. Son nuevos aires, un clima diferente. Yo me voy para esforzarme, para hacer mis cosas, para madurar, la verdad me falta un montón", comentó el streamer Diealis a sus seguidores en Kick.

