Betssy Chávez ganaría más de S/10 mil como asesora en el Congreso
Tiktoker guatemalteco se hace viral por respuestas de peruanos al preguntarle por su país: "No fue lo que esperaba"

Un joven ha generado revuelo en TikTok al preguntar a peruanos qué saben sobre su país, Guatemala; muchas de las respuestas lo sorprendieron. “Por lo menos saben que es un país”, comentó.

Joven guatemalteco quedó sorprendido al preguntar a los peruanos sobre qué saben de su país.
Joven guatemalteco quedó sorprendido al preguntar a los peruanos sobre qué saben de su país.

Un joven de Guatemala ha sorprendido a los usuarios de TikTok al realizar preguntas a los peruanos sobre qué conocen de su país. El clip rápidamente se ha viralizado debido a las respuestas que recibió, aunque, algo descontento por la reacción evitativa de las personas, hubo ciertos comentarios que lo sorprendieron. "Al parecer por aquí nadie sabe nada de Guatemala".

A través de cuenta oficial en TikTok, el usuario Chimorico3, consultó a los transeúntes en pleno Centro de Lima sobre qué conocen de Guatemala, precisamente un adulto mayor sorprendió con su respuesta. "¿Guatemala? Guatepeor sí", comentó. La respuesta del joven tiktoker solo fue de resignación. "Para ellos es algo muy gracioso, para nosotros muy ofensivo, pero, pues, qué voy a hacer".

lr.pe

Guatemalteco queda sorprendido al preguntar a los peruanos si conocen algo de su país

El joven guatemalteco quedó muy sorprendido al hacer consultas a los peruanos sobre qué conocen de su país. Pero, muchos de los consultados, no supieron qué decir, y solo algunos respondieron cosas puntuales como la ubicación o solo decir que es un país. "La ubicación por lo menos la tienen. Por lo menos saben que es un país", expresó el tiktoker.

Además, la reacción de los peruanos al responder o al ser consultado ha llamado la atención. Los comentarios sostuvieron que no hubo cierta amabilidad para responder el joven guatemalteco. "¿No existe la amabilidad en Perú", escribió Roma Najera.

¿Dónde se ubica Guatemala?

Guatemala es un país ubicado en América Central, reconocido por su riqueza cultural y gerencia maya. Su capital es Ciudad de Guatemala y su moneda oficial es el 'quetzal'. Limita con México, Belice, Honduras y El Salvador. Además, cuenta con costas en océanos Pacífico y el mar Caribe.

