HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Tendencias

Se le cayó el teléfono mientras realizaba paracaidismo a más de 1.500 metros y se sorprendió al hallarlo intacto: "Qué suerte"

El joven español practicaba paracaidismo cuando perdió su celular en pleno vuelo. Al rastrearlo, quedó sorprendido con lo que encontró. El hecho se volvió viral en TikTok.

El joven quedó impresionado al descubrir cómo termino su celular tras caer más de 1.500 metros de altura.
El joven quedó impresionado al descubrir cómo termino su celular tras caer más de 1.500 metros de altura. | Foto: composición LR/TikTok/@telefenoticias

Un salto extremo en paracaídas se convirtió en una anécdota inesperada para un joven en España. Mientras descendía desde más de 1.500 metros de altura, su celular se le escapó del bolsillo del pantalón y cayó al vacío. Aunque creyó haberlo perdido, decidió rastrearlo para dar con su ubicación. Sin embargo, nunca pensó la sorpresa que se llevaría al ver el estado en el que quedó su teléfono.

El insólito episodio despertó la curiosidad de miles de usuarios, quienes no dudaron en bromear sobre su experiencia y compararlo la del paracaidista español. Clip ya cuenta con más de 584.000 en TikTok.

PUEDES VER: Mujer llora al enterarse de que dinero que usó en Apple Pay salía de su tarjeta y no del mismo Apple: "Gasté como millonaria"

lr.pe

Joven paracaidista pierde su celular en pleno salto, pero logra hallarlo intacto, horas más tarde

En el video publicado por la cuenta de TikTok @telefenoticias se observa el preciso momento en el que al joven español se le resbala el celular y cae desde una altura de 1.500 metros. "No, no, no", se le oye gritar al paracaidista por la impotencia de perder su smartphone.

Tras tocar tierra, el deportista, junto con su compañero, rastrearon rápidamente el dispositivo. Al encontrar su ubicación exacta no dudó en dirigirse hasta el lugar. "Se nos acaba de volar el móvil mientras hacíamos paracaídas y aquí estamos, buscándolo. Ha caído en un pastizal", explicó.

PUEDES VER: Familiares de un hombre fallecido quedan en shock al ver que ‘resucita’ en pleno velorio en Lambayeque: "¡Impactante!"

lr.pe

Aunque comenzaba a perder la esperanzas de dar su dispositivo, tras 10 minutos de búsqueda, decidió encender la alarma de búsqueda de su celular para encontrarlo. Tal fue su sorpresa al descubrir que este se encontraba intacto y sin ningún daño.

"Está sonando. ¡Mira, mira, está intacto! ¡Impecable! ¡No me lo puedo creer! Ha caído desde 5.000 pies de altura. ¡Increíble! No lo puedo creer. Qué suerte (tengo)", sentenció.

El insólito hecho llamó la atención de los usuarios, quienes no dudaron en bromear sobre sus experiencias personales al revelar que si se hubiera caído desde la mesa, la pantalla ya estaría rota.

"De seguro estaba en modo avión", "Lo amortiguó el pasto", "A mí se me cae 30 cm al piso y se le parte la pantalla", "Al caer sobre la hierba seca, el golpe se amortiguó", "Imagina si eso fuera un Nokia, destruye la Tierra", son algunos de los comentarios que se lee en TikTok.

Notas relacionadas
Pastor genera polémica al pedir a un fiel que le entregue su terreno para recibir la bendición de Dios: "Quiero tus papeles, ahora"

Pastor genera polémica al pedir a un fiel que le entregue su terreno para recibir la bendición de Dios: "Quiero tus papeles, ahora"

LEER MÁS
Streamer Zully se pronuncia sobre críticas que recibió tras entrevistar al cantante de trap Luar La L: "De un día a otro no se aprende"

Streamer Zully se pronuncia sobre críticas que recibió tras entrevistar al cantante de trap Luar La L: "De un día a otro no se aprende"

LEER MÁS
Mujer llora al enterarse de que dinero que usó en Apple Pay salía de su tarjeta y no del mismo Apple: "Gasté como millonaria"

Mujer llora al enterarse de que dinero que usó en Apple Pay salía de su tarjeta y no del mismo Apple: "Gasté como millonaria"

LEER MÁS
Perú se despide del mundial: los memes más crueles tras la derrota contra Uruguay en Eliminatorias

Perú se despide del mundial: los memes más crueles tras la derrota contra Uruguay en Eliminatorias

LEER MÁS
Madre peruana le rezaba todos los días a estampita de Jorge Luna creyendo que era un santo

Madre peruana le rezaba todos los días a estampita de Jorge Luna creyendo que era un santo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Familiares de un hombre fallecido quedan en shock al ver que ‘resucita’ en pleno velorio en Lambayeque: "¡Impactante!"

Familiares de un hombre fallecido quedan en shock al ver que ‘resucita’ en pleno velorio en Lambayeque: "¡Impactante!"

LEER MÁS
Mujer llora al enterarse de que dinero que usó en Apple Pay salía de su tarjeta y no del mismo Apple: "Gasté como millonaria"

Mujer llora al enterarse de que dinero que usó en Apple Pay salía de su tarjeta y no del mismo Apple: "Gasté como millonaria"

LEER MÁS
Captan a mujer espiando el celular de su pareja y redes reaccionan: "El que busca, encuentra"

Captan a mujer espiando el celular de su pareja y redes reaccionan: "El que busca, encuentra"

LEER MÁS
Chilena prueba pan con chicharrón y lo compara con la marraqueta de Chile: "¿Cómo un pan con palta le va a ganar?"

Chilena prueba pan con chicharrón y lo compara con la marraqueta de Chile: "¿Cómo un pan con palta le va a ganar?"

LEER MÁS
Mujer pidió ayuda a su sobrina para cargar 'enorme' pedido de Temu, pero solo llegó una bolsita

Mujer pidió ayuda a su sobrina para cargar 'enorme' pedido de Temu, pero solo llegó una bolsita

LEER MÁS
Perú se despide del mundial: los memes más crueles tras la derrota contra Uruguay en Eliminatorias

Perú se despide del mundial: los memes más crueles tras la derrota contra Uruguay en Eliminatorias

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partido Argentina vs Venezuela EN VIVO HOY por las Eliminatorias 2026: ¿a qué hora y dónde ver a Lionel Messi?

Lo último de los Bonos Activos de hoy, 4 de septiembre: revisa cómo cobrar por el Sistema Patria y quiénes son los beneficiarios

Nicanor de la Fuente Sifuentes, Nixa, el poeta eterno

Tendencias

Novia olvidó su DNI en plena boda civil y momento es viral: "Me ganaron los nervios"

Japonesa queda encantada con pan con chicharrón y pide votar por Perú en 'Mundial de desayunos' de Ibai: "Estoy apoyando"

Peruana genera polémica en redes por mencionar que trabajar en España es mejor que en Perú: "Tu vida es importante"

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Alejandro Toledo es trasladado a clínica para recibir atención médica

Martín Vizcarra sale en libertad: Poder Judicial ordena su excarcelación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota