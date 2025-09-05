El joven quedó impresionado al descubrir cómo termino su celular tras caer más de 1.500 metros de altura. | Foto: composición LR/TikTok/@telefenoticias

El joven quedó impresionado al descubrir cómo termino su celular tras caer más de 1.500 metros de altura. | Foto: composición LR/TikTok/@telefenoticias

Un salto extremo en paracaídas se convirtió en una anécdota inesperada para un joven en España. Mientras descendía desde más de 1.500 metros de altura, su celular se le escapó del bolsillo del pantalón y cayó al vacío. Aunque creyó haberlo perdido, decidió rastrearlo para dar con su ubicación. Sin embargo, nunca pensó la sorpresa que se llevaría al ver el estado en el que quedó su teléfono.

El insólito episodio despertó la curiosidad de miles de usuarios, quienes no dudaron en bromear sobre su experiencia y compararlo la del paracaidista español. Clip ya cuenta con más de 584.000 en TikTok.

Joven paracaidista pierde su celular en pleno salto, pero logra hallarlo intacto, horas más tarde

En el video publicado por la cuenta de TikTok @telefenoticias se observa el preciso momento en el que al joven español se le resbala el celular y cae desde una altura de 1.500 metros. "No, no, no", se le oye gritar al paracaidista por la impotencia de perder su smartphone.

Tras tocar tierra, el deportista, junto con su compañero, rastrearon rápidamente el dispositivo. Al encontrar su ubicación exacta no dudó en dirigirse hasta el lugar. "Se nos acaba de volar el móvil mientras hacíamos paracaídas y aquí estamos, buscándolo. Ha caído en un pastizal", explicó.

Aunque comenzaba a perder la esperanzas de dar su dispositivo, tras 10 minutos de búsqueda, decidió encender la alarma de búsqueda de su celular para encontrarlo. Tal fue su sorpresa al descubrir que este se encontraba intacto y sin ningún daño.

"Está sonando. ¡Mira, mira, está intacto! ¡Impecable! ¡No me lo puedo creer! Ha caído desde 5.000 pies de altura. ¡Increíble! No lo puedo creer. Qué suerte (tengo)", sentenció.

El insólito hecho llamó la atención de los usuarios, quienes no dudaron en bromear sobre sus experiencias personales al revelar que si se hubiera caído desde la mesa, la pantalla ya estaría rota.

"De seguro estaba en modo avión", "Lo amortiguó el pasto", "A mí se me cae 30 cm al piso y se le parte la pantalla", "Al caer sobre la hierba seca, el golpe se amortiguó", "Imagina si eso fuera un Nokia, destruye la Tierra", son algunos de los comentarios que se lee en TikTok.