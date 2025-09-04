El pastor le indicó que si vendía el terreno solo recibiría una cuarta parte del costo de la parcela. | Foto: composición LR/TikTok

El pastor le indicó que si vendía el terreno solo recibiría una cuarta parte del costo de la parcela. | Foto: composición LR/TikTok

Un pastor evangélico de la capital de Honduras generó indignación al pedirle a uno de sus fieles que le entregara su terreno, asegurando que Dios se le había presentado en sueños para encomendarle la misión. Según se escucha en el video difundido en TikTok, el religioso le cuestionó al feligrés por intentar vender dicha propiedad, alegando que fue Jesucristo quien le otorgó el don de la vida y la bendición de formar una familia. Además, afirmó que, si regalaba dichas tierras, el 'Santo Padre' le devolvería el doble del valor inicial de la parcela.

"Dios me habló anoche y me dijo: 'Dile a él que yo le regalé la vida, le regalé sus hijos y le puedo dar más de lo que tiene ahora, si él me regala ese terreno'. Él entregando el terreno solo se quedará con US$ 130.000, pero si me lo entrega yo le doy US$ 500.000. Solo si puede tener la fe de creer'", se le oye decir al pastor.

Aunque el hombre se mostraba callado y dudoso de su decisión, el evangélico continuó presionándolo, preguntándole si realmente quería el dinero o la gracia divina. Ante la insistencia del religioso, terminó por ceder y entregar su propiedad.

"¿Qué quieres? ¿Dinero o la bendición de Dios? (...) Quiero tus papeles y quiero el terreno, ahora ¿Estás listo? Ahora dile que yo le he pedido el terreno ¿Cómo puedes querer venderle algo a Dios, si él te dio todo?", añadió.

Usuarios critican acción de pastor evangélico

El cilp publicado por la cuenta de TikTok @ecuadortvok desató una ola de críticas en redes. Miles de usuarios cuestionaron el actuar del pastor señalando que se estaría aprovechando de la fe de sus feligreses para apropiarse de sus bienes.

"Eso debería ser ilegal", "Duele ver la inocencia del señor", "Cárcel para ese señor", "Se está aprovechando de los fieles", "Utilizan el nombre de Dios en vano", "Ojalá el pobre hombre no se haya dejado engañar y no haya regalado su terreno", "Esto debe ser visto por autoridades competentes, es un asalto en toda la extensión de la palabra", son algunos de los comentarios que se lee en TikTok.