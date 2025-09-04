La creadora de contenido de Zully se defendió de las críticas y explicó que aún está aprendiendo a desenvolverse. | Foto: composición LR/TikTok/@josepastord

La creadora de contenido de Zully se defendió de las críticas y explicó que aún está aprendiendo a desenvolverse. | Foto: composición LR/TikTok/@josepastord

La reciente entrevista que realizó Zully al reconocido cantante puertorriqueño Luar La L en el All Music Fest generó una ola de críticas en redes sociales. Según un video viralizado en TikTok, el incidente se dio cuando el artista expresó su incomodidad tras recibir la misma pregunta sobre cómo lo recibió el público peruano, indicando que era la cuarta ocasión que se le planteaba el tema. Esto desató comentarios sobre la falta de preparación de la streamer peruana y el poco conocimiento sobre los artistas que se presentaban en el evento.

Ahora, en su reciente transmisión en Kick, Zully rompió su silencio y mencionó que, aunque no tiene la experiencia, es consciente de que debe aprender poco a poco para poder desenvolverse mejor en dichas situaciones. Asimismo, explicó que no lee los comentarios negativos, pues prefiere enfocarse en las opiniones constructivas.

Zully responde a las críticas por su entrevista a Luar la L

"Siempre me funan. Yo estoy en lo mío. Solo voy a aceptar los comentarios constructivos. Obviamente, yo quiero aprender poco a poco. De un día a otro no se aprende. La verdad la pasé 'chill', todo bien. Antes me chocaba los comentarios. Igual, ya sé que tengo que aprender muchas cosas", mencionó la joven streamer.

Además, mencionó que solo quienes la conocen desde sus inicios en la plataforma saben que se pone muy nerviosa al hablar, por lo que le resulta difícil desenvolverse en este ámbito. Sin embargo, aclaró que esto no es una excusa para deslindarse de la polémica entrevista, sino una oportunidad para aprender en el camino.

"Yo sé que mi gente, que me conoce desde antes, sabe que a mí se me complica mucho al hablar. Me da muchos nervios, pero igual eso no es una excusa. Tengo que aprender", señaló.