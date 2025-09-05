La joven de 25 años retuvo al sujeto hasta que agentes policiales llegaron al lugar para llevarse al ladrón. | Foto: composición LR/Facebook

En la provincia de Pérez Zeledón, en Costa Rica, una mujer ha dejado impresionado a sus compatriotas y miles de usuarios en redes sociales por su increíble técnica en artes marciales. La joven frustró el robo dentro de un restaurante de pizzería al aplicar una 'llave' que inmovilizó al delincuente en cuestión de segundos. Su rápida acción quedó registrada por las cámaras de seguridad del local y rápidamente se volvió viral en TikTok, Instagram y Facebook.

Las imágenes generaron todo tipo de reacciones entre los usuarios. Mientras que unos felicitaron a la mujer por su impecable técnica de combate y su valentía por enfrentar al ladrón, otros tomaron la escena con humor, señalando que el delincuente nunca imaginó que sería capturado.

Mujer reduce a delincuente con técnica de artes marciales

El video publicado en la cuenta de Facebook de TV Azteca Honduras, se muestra al ladrón ingresando rápidamente el local para llevarse uno de los objetos de valor del mostrador. Sin embargo, una joven que se encontraba cerca reaccionó de inmediato y logró detenerlo.

Tras varios segundos de forcejeo, la mujer logró derribar al delincuente aplicando una llave, una técnica popular en las artes marciales mixtas. El enfrentamiento, llamó la atención del dueño del local, quien al percatarse de la escena llamó a la policía. Según testigos, la joven mantuvo inmovilizado al ladrón hasta que fue detenido por los agentes de seguridad.

La cliente capturó al delincuente en cuestión de segundos. Foto: composición LR/TikTok/CR Hoy

El clip rápidamente se viralizó en redes sociales. "Comida por un año para esa joven valiente", "Mis respetos a la dama", "El ladrón: llamen a la policía", "La mujer fue muy valiente", "Ella es de la UFC", "Increíble la acción de la mujer", "Es la mujer más valiente que he visto", son algunos de los comentarios que se lee en redes.