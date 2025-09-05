HOYSuscripcion LR Focus

Agentes de la Policía frustran asalto a concurrido minimarket en Ventanilla y hieren a delincuente

Sujeto armado irrumpió en el local y amenazó a los trabajadores para obtener dinero de la caja registradora. La Brigada Especial contra el Crimen (BRECC) de Lima Norte lo detuvo tras poner resistencia.

Hampón encañonó a trabajadora del local durante asalto. Foto: Composición LR/24 Horas
Hampón encañonó a trabajadora del local durante asalto. Foto: Composición LR/24 Horas

Por medio de una rápida intervención, agentes de la Policía Nacional lograron frustrar el robo a un conocido minimarket ubicado en el distrito de Ventanilla (Callao). Cámaras de seguridad del establecimiento captaron los momentos de tensión que vivieron trabajadores y clientes.

Durante horas del día, un sujeto armado que llevaba puesto un casco de moto lineal, irrumpió en el local y encañonó en la cabeza a una de las cinco trabajadoras exigiéndole el dinero de la caja registradora. En esos instantes, miembros de la Brigada Especial contra el Crimen (BRECC) de Lima Norte que se encontraban realizando un operativo ingresaron al lugar y se enfrentaron al delincuente.

Policía frustra robo a minimarket en Ventanilla

En lugar de detenerse, el sujeto mostró resistencia ante las autoridades e incluso apuntó contra ellos. Al notar el accionar, los agentes procedieron a hacer uso de sus armas reglamentarias y le dispararon, logrando así neutralizarlo y evitar que atentara letalmente contra los trabajadores y una cliente quien también se encontraba entre los presentes.

Detenido contaba con antecedentes

De acuerdo con la Policía, el delincuente fue identificado como Jhonny Sifuentes (44) alias 'Frentón', quien tiene en su historial antecedentes por tráfico ilícito de drogas. Asimismo, se trataría de un miembro de la banda criminal 'Los Raqueteros del Norte' dedicada al robo.

Tras la captura, alias 'Frentón' fue trasladado a un hospital cercano de Ventanilla, debido a que recibió el impacto de al menos cinco balas. El hampón quedó a disposición de los efectivos policiales, quienes indicaron que habría sido partícipe de un asalto similar tan solo el mes pasado. La PNP continúa con las investigaciones.

