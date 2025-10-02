HOYSuscripcion LR Focus

Encuentra a su madre biológica después de 20 años, pero mamá la rechaza en EEUU: "No me contactes"

Una joven grabó el momento en que encontró a su madre biológica tras 20 años de búsqueda, solo para ser rechazada por ella en Estados Unidos. Durante la conversación, la madre expresó que no estaba interesada en conocerla.

Una mujer grabó el momento exacto en que conoció a su madre biológica tras 20 años de búsqueda, pero no esperaba ser rechazada por ella.
Una mujer grabó el momento exacto en que conoció a su madre biológica tras 20 años de búsqueda, pero no esperaba ser rechazada por ella. | Foto: Composición LR/ TikTok

Las adopciones son temas complejos, pues involucran aspectos legales, emocionales, sociales y culturales. No se trata únicamente de un trámite administrativo, sino de un proceso que transforma la vida de niñas y niños, así como de las familias biológicas y adoptivas. Un caso llamativo relacionado con este tema ocurrió en Estados Unidos, cuando una mujer grabó con su celular el momento exacto en que se reencontró con su madre biológica tras 20 años de búsqueda.

Al inicio, la joven le preguntó a la mujer si se llamaba Rebecca Jameson, y ella le respondió que sí, algo desconcertada. Luego de consultarle si había vivido en Wasco, Texas, hace 20 años, y confirmar que también era cierto, le expresó que estaba muy emocionada por conocerla y que era la hija que dejó en adopción hace dos décadas. “Nunca esperé encontrarte por casualidad”, dijo con emoción.

Hija encuentra a su madre biológica tras 20 años, pero mamá la rechaza

La confesión de la joven desconcertó profundamente a la mujer, quien la rechazó casi de inmediato. “No sé cómo conseguiste mi ubicación, pero fue una adopción cerrada. Esto es inapropiado. Hay una razón por la que se cerró la adopción, y no está bien que me sigas en este momento”, respondió la madre, evidentemente molesta.

Al oír la respuesta, la joven se mostró sorprendida, ya que no esperaba esa reacción. “Lamento haber querido conocerte. Sé que no tienes ninguna obligación conmigo. Solo quería decirte que te perdono, y también me perdono a mí misma. Entiendo que soy una adulta y comprendo las circunstancias que probablemente te llevaron a tomar la decisión que tomaste. Te amo y, sinceramente, me emociona poder conocerte”, expresó.

La confesión, al parecer, incomodó aún más a la madre, quien le respondió que debía afrontar lo sucedido por su cuenta y que no sentía remordimiento por lo ocurrido. “Por favor, no me contactes, no me hables ni te acerques a mí nunca más. Esta fue una adopción cerrada”, afirmó. Cuando la joven le preguntó si quería conocerla, la mujer fue tajante: le dijo que no estaba interesada y que ese era un tema cerrado.

