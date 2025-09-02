Chilena elogia la gastronomía peruana y confiesa que Perú no puede perder en el 'Mundial de desayunos' de Ibai: "Son expertos"
La youtuber chilena elogió el pan con chicharrón y enfatizó que Perú es un país experto en gastronomía, lo que aumenta su favoritismo en la competencia de Ibai. "El desayuno peruano es espectacular".
- Peruana llevó a sus suegros ecuatorianos a comer pan con chicharrón tras vencer a Ecuador en 'Mundial de desayunos' de Ibai: "Los traje a celebrar"
- Marraqueta chilena vs. pan con chicharrón: este es el plato más delicioso y que pasará a la final del 'Mundial de desayunos' de Ibai, según la IA
Perú con el pan con chicharrón y su tamal avanza en el 'Mundial de desayunos' creado por Ibai Llanos. Precisamente, ha dado mucho de qué hablar y opinar aún más de la gastronomía peruana. Por ello, existe una youtuber chilena, quien a través de su canal ha opinado al respecto de esta situación, donde elogió a la comida nacional.
En su video, de su canal, Arquitecta Fran, subió su opinión al respecto de la competencia en la que, hasta la fecha, el Perú sigue ganando. "La gastronomía es muy importante para los peruanos, es fundamental, es su marca país", comentó.
PUEDES VER: Perú vence a Ecuador en el 'Mundial de desayunos' de Ibai: ¿cuál es el próximo rival del pan con chicharrón?
Chilena elogia a la comida peruana y dice que son expertos
Precisamente, el pan con chicharrón avanzó a la etapa de semifinales tras ganar a Ecuador en el 'Mundial de desayunos'. En ese contexto, la youtuber, enfatizó que los peruanos son expertos en gastronomía, por lo que no pueden dejar de ganar la competencia. "Por eso que no puede perder esta batalla. Un país como Perú no puede, si son expertos en gastronomía, si son los números uno en todo".
Del mismo modo, realzó el pan con chicharrón y dijo que es espectacular. "Y la verdad es que el sándwich de Perú, el desayuno peruano, es espectacular. No hay nada que decir".
Por lo que, al enterarse de que, el próximo rival será su país natal, Arquitecta Fran se mostró sorprendida y algo preocupada. "Ahora se me vienen difícil, está difícil que Chile gane por un tema de votos".
PUEDES VER: Perú vs Chile: links y fechas límite para votar por el pan con chicharrón en la semifinal del 'Mundial de desayunos' de Ibai Llanos
¿Cómo votar por Perú en el 'Mundial de desayunos'?
Los usuarios interesados en participar en el 'Mundial de desayunos' podrán hacerlo a través de los comentarios publicados en las redes sociales oficiales de Ibai Llanos. Cada plataforma cuenta con su propia votación y los resultados finales se obtienen con la suma de los votos registrados en todas ellas.
- Facebook, TikTok y YouTube: Ingresar al perfil oficial de Ibai Llanos, ubicar el encuentro en el que se quiere votar y dar ‘me gusta’ o 'like' en el comentario fijado: 'Perú'.
- Instagram: Ingresar al perfil oficial del streamer español, ubicar el video del encuentro y votar por el país elegido en la encuesta fijada en los comentarios.