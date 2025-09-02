Chilena resalta la gastronomía peruana y comenta que no puede perder el 'Mundial de desayuno' creado por Ibai. | Foto: Composición LR/Arquitecta Fran/ Andina.

Perú con el pan con chicharrón y su tamal avanza en el 'Mundial de desayunos' creado por Ibai Llanos. Precisamente, ha dado mucho de qué hablar y opinar aún más de la gastronomía peruana. Por ello, existe una youtuber chilena, quien a través de su canal ha opinado al respecto de esta situación, donde elogió a la comida nacional.

En su video, de su canal, Arquitecta Fran, subió su opinión al respecto de la competencia en la que, hasta la fecha, el Perú sigue ganando. "La gastronomía es muy importante para los peruanos, es fundamental, es su marca país", comentó.

Chilena elogia a la comida peruana y dice que son expertos

Precisamente, el pan con chicharrón avanzó a la etapa de semifinales tras ganar a Ecuador en el 'Mundial de desayunos'. En ese contexto, la youtuber, enfatizó que los peruanos son expertos en gastronomía, por lo que no pueden dejar de ganar la competencia. "Por eso que no puede perder esta batalla. Un país como Perú no puede, si son expertos en gastronomía, si son los números uno en todo".

Del mismo modo, realzó el pan con chicharrón y dijo que es espectacular. "Y la verdad es que el sándwich de Perú, el desayuno peruano, es espectacular. No hay nada que decir".

Por lo que, al enterarse de que, el próximo rival será su país natal, Arquitecta Fran se mostró sorprendida y algo preocupada. "Ahora se me vienen difícil, está difícil que Chile gane por un tema de votos".

¿Cómo votar por Perú en el 'Mundial de desayunos'?

Los usuarios interesados en participar en el 'Mundial de desayunos' podrán hacerlo a través de los comentarios publicados en las redes sociales oficiales de Ibai Llanos. Cada plataforma cuenta con su propia votación y los resultados finales se obtienen con la suma de los votos registrados en todas ellas.