Perú y Chile se enfrentarán para pasar a la final del 'Mundial de desayunos' de Ibai Llanos. | Foto: Composición LR/Andina.

Perú se enfrentará a Chila tras ganar con el delicioso pan con chicharrón a Ecuador en el contexto del 'Mundial de desayunos' realizado por el español Ibai Llanos. Precisamente, el 'enfrentamiento' entre naciones se ha visto reflejados a través de las distintas redes sociales, en la cual, los usuarios tienen la oportunidad de emitir sus respectivos votos.

En esa línea, habrá nueva votación y el pan con chicharrón se enfrentarán a la marraqueta chilena. Por lo que, se ha podido consultar al Chat GTP, esta inteligencia artificial pudo emitir un voto y sobre todo argumentado. Para ello, se le dice que se comporte como un especialista de la gastronomía y pueda dar su opinión.

Perú vs. Chile en el 'Mundial de desayunos: ¿qué platillo es el más delicioso, según Chat GTP?

Al hacer la respectiva consulta al Chat GTP, la inteligencia artificial explicó que, sobre el pan chicharrón, es un desayuno que ofrece un juego de sabores y texturas más amplio (grasa, acidez, dulzor y crocancia). Por otro lado, la marraqueta, que contiene palta, es más ligera, fresca y cercana a una propuesta saludable. Por ello, se le consultó, sobre por cuál de las se inclinaba y su respuesta fue.



"Como chef profesional, mi apreciación única es que el pan con chicharrón peruano sobresale frente a la marraqueta chilena. Su combinación de cerdo jugoso, camote dulce, pan crocante y salsa criolla fresca logra un contraste de sabores y texturas mucho más complejo y memorable en la mesa".

Su criterio también enfatizó que, el pan con chicharrón está diseñado para un desayuno mucho más festivo, potente y de fin de semana; la marraqueta con palta es versátil y cotidiana, más adaptada a la rutina diaria.

¿Qué país ganará el 'Mundial de desayunos' de Ibai? La IA responde

Al hacer la consulta a Gemini IA, sobre qué país sería el ganador del 'Mundial de desayunos', la inteligencia artificial argumentó a su posible ganador. "Aunque el 'mundial de desayunos' de Ibai Llanos es una competencia divertida y subjetiva, si tuviéramos que elegir un ganador basándonos en la variedad, tradición y riqueza cultural, Perú tiene una gran oportunidad llevarse el título".

Por lo que, según Gemini, el Perú tiene un gran potencial en ganar el 'Mundial de desayunos'. "En Perú puedes encontrar desde un clásico pan con palta y huevo frito hasta opciones más contundentes como la salchipapa o un rico caldo de gallina".