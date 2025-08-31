HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Hincha de Colo Colo muere tras caer de tribuna durante con clásico ante U. de Chile
Hincha de Colo Colo muere tras caer de tribuna durante con clásico ante U. de Chile     Hincha de Colo Colo muere tras caer de tribuna durante con clásico ante U. de Chile     Hincha de Colo Colo muere tras caer de tribuna durante con clásico ante U. de Chile     
Tendencias

Inmigrante en Estados Unidos regresa a su país, su mamá lo recibe entre lágrimas, pero él abraza a su novia y en redes reaccionan: "Ya me dio rabia"

La madre esperaba con gran emoción a su hijo, pero este le dio un simple saludo y abrazó con mucho amor a su pareja sentimental. Video fue compartido en redes sociales.

El joven guatemalteco regresó a su país tras emigrar a EEUU, pero su encuentro con la madre en el aeropuerto generó controversia en redes sociales.
El joven guatemalteco regresó a su país tras emigrar a EEUU, pero su encuentro con la madre en el aeropuerto generó controversia en redes sociales. | Foto: composición LR/ TikTok / @Isaacpu09

A menudo, se conoce las historias de personas que deciden emigrar a otros países que gozan de una mejor economía. Este es el caso de un joven de origen guatemalteco, quien salió de su tierra natal en búsqueda de un mejor porvenir en Estados Unidos. No obstante, al regresar a su patria tuvo un gesto que fue considerado como un desaire para los usuarios en las redes sociales.

¿Qué sucedió? En un video de TikTok del usuario Isaacpu09, se mostró el preciso instante en que un muchacho llegaba a Guatemala. En el aeropuerto, según la publicación, lo esperaba su madre, algunos familiares y su novia.

PUEDES VER: Esta es la historia de Duke, el perro que fue elegido 'alcalde' 4 veces en un pueblo de EEUU

lr.pe

Madre esperaba con mucha ilusión a su hijo en el aeropuerto

Como sucede en la mayoría de los casos, las madres sienten gran amor por sus hijos, así ellos sean adultos. Cuando el muchacho regresó, la mamá lo esperaba con los brazos abiertos, para demostrarle lo mucho que lo había extrañado, pero el joven no fue tan cariñoso como se esperaba.

Le dio un abrazo, y de pronto se dirigió hacia otra joven, que estaba con un globo en la mano a quien le dio un beso. El inmigrante demostró mayor entusiasmo al abrazar a lo que sería su novia y dejó a su mamá a un lado.

El video de TikTok mostró cómo el joven priorizó a su pareja en lugar de a su madre, quien lo esperaba emocionada. La escena ha provocado múltiples reacciones en redes. Foto: composición LR/ TikTok / @Isaacpu09

El video de TikTok mostró cómo el joven priorizó a su pareja en lugar de a su madre, quien lo esperaba emocionada. La escena ha provocado múltiples reacciones en redes. Foto: composición LR/ TikTok / @Isaacpu09

PUEDES VER: Esposa denuncia daños a la salud mental de inmigrante detenido por ICE en EEUU hace meses

lr.pe

Usuarios cuestionaron la escena de TikTok

La escena no fue bien vista por los usuarios en la popular red social, ya que la madre tenía lágrimas en los ojos al ver nuevamente a su hijo. Aunque la señora pretendía acercarse al joven, no lo lograba porque él trataba de rehuirle. De inmediato, los usuarios mostraron su descontento en una ola de comentarios, que te mostramos a continuación:

“Recuerden hombres que primero tuvimos madre y después esposa”, “Chicas recuerden esto, fíjense bien como trata un hombre a su madre porque de esa manera te va a tratar a ti”, “Mi mamita vale oro”, “Tal vez no hay una bonita historia entre la madre y él”, “Sea como sea, mi mamá es primero”, “Honra a tu padre y a tu madre”, “La mujer más fiel y con un corazón lleno de amor es el de la mamá”, escribieron los cibernautas.

Notas relacionadas
Más de 100 niños guatemaltecos permanecen en EE. UU. por fallo de Jueza Federal

Más de 100 niños guatemaltecos permanecen en EE. UU. por fallo de Jueza Federal

LEER MÁS
Peruana con Green Card vencida viaja por cumpleaños de su madre y consigue regresar con éxito a EEUU: "Tenía mucho miedo"

Peruana con Green Card vencida viaja por cumpleaños de su madre y consigue regresar con éxito a EEUU: "Tenía mucho miedo"

LEER MÁS
Peruana obtiene su Green Card en menos de 3 meses y sin un abogado migratorio en EEUU: "No pensé que sería simple"

Peruana obtiene su Green Card en menos de 3 meses y sin un abogado migratorio en EEUU: "No pensé que sería simple"

LEER MÁS
Inmigrante en Estados Unidos envió dinero a su padre por 10 años para que construya su casa y al volver lo botaron

Inmigrante en Estados Unidos envió dinero a su padre por 10 años para que construya su casa y al volver lo botaron

LEER MÁS
Delivery sorprende al trasladar un televisor en su motocicleta y usuarios bromean: "Servicio premium"

Delivery sorprende al trasladar un televisor en su motocicleta y usuarios bromean: "Servicio premium"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Susana Alvarado pasa terrible susto tras ser golpeada por un dron durante concierto en Chiclayo

Susana Alvarado pasa terrible susto tras ser golpeada por un dron durante concierto en Chiclayo

LEER MÁS
Presentador ecuatoriano genera polémica al burlarse de Perú en ‘Mundial de Desayunos’: “No puede ser que nos elimine un ‘pan con cuero’

Presentador ecuatoriano genera polémica al burlarse de Perú en ‘Mundial de Desayunos’: “No puede ser que nos elimine un ‘pan con cuero’

LEER MÁS
Madre peruana revela que a su hijo adolescente no le gusta su nombre y usuarios reaccionan: “Ni como defenderte”

Madre peruana revela que a su hijo adolescente no le gusta su nombre y usuarios reaccionan: “Ni como defenderte”

LEER MÁS
Youtuber invirtió S/500 en 100 boletos de La Tinka y se sorprende con el monto que ganó: "Son estrategias"

Youtuber invirtió S/500 en 100 boletos de La Tinka y se sorprende con el monto que ganó: "Son estrategias"

LEER MÁS
Joven ‘yapea’ S/ 450 en vez de S/ 4.50 en bodega y pasa gran susto: “No me podía devolver”

Joven ‘yapea’ S/ 450 en vez de S/ 4.50 en bodega y pasa gran susto: “No me podía devolver”

LEER MÁS
Turista llega a Puno y desata risas al mostrar los binoculares del mirador: “Con tecnología HD”

Turista llega a Puno y desata risas al mostrar los binoculares del mirador: “Con tecnología HD”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

WhatsApp prueba nuevos temporizadores para mensajes que desaparecen: llegan las opciones de 1 y 12 horas

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Tendencias

Tigresa del Oriente sorprende en el Puente de la Paz con su frazada y usuarios dicen: "El nuevo paseo de la fama"

Green Day sorprende al subir a una fan a cantar en su concierto en Lima y su actuación se vuelve viral: "Lo dio todo"

Joven vende su celular para comprar las medicinas de su mamá que tiene una enfermedad incurable, pero le pagan con dólares falsos

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Gobierno de Dina Boluarte designa a nueva jefa de IRTP a periodista cercana a Juan José Santiváñez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota