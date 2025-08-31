El joven guatemalteco regresó a su país tras emigrar a EEUU, pero su encuentro con la madre en el aeropuerto generó controversia en redes sociales. | Foto: composición LR/ TikTok / @Isaacpu09

El joven guatemalteco regresó a su país tras emigrar a EEUU, pero su encuentro con la madre en el aeropuerto generó controversia en redes sociales. | Foto: composición LR/ TikTok / @Isaacpu09

A menudo, se conoce las historias de personas que deciden emigrar a otros países que gozan de una mejor economía. Este es el caso de un joven de origen guatemalteco, quien salió de su tierra natal en búsqueda de un mejor porvenir en Estados Unidos. No obstante, al regresar a su patria tuvo un gesto que fue considerado como un desaire para los usuarios en las redes sociales.

¿Qué sucedió? En un video de TikTok del usuario Isaacpu09, se mostró el preciso instante en que un muchacho llegaba a Guatemala. En el aeropuerto, según la publicación, lo esperaba su madre, algunos familiares y su novia.

Madre esperaba con mucha ilusión a su hijo en el aeropuerto

Como sucede en la mayoría de los casos, las madres sienten gran amor por sus hijos, así ellos sean adultos. Cuando el muchacho regresó, la mamá lo esperaba con los brazos abiertos, para demostrarle lo mucho que lo había extrañado, pero el joven no fue tan cariñoso como se esperaba.

Le dio un abrazo, y de pronto se dirigió hacia otra joven, que estaba con un globo en la mano a quien le dio un beso. El inmigrante demostró mayor entusiasmo al abrazar a lo que sería su novia y dejó a su mamá a un lado.

El video de TikTok mostró cómo el joven priorizó a su pareja en lugar de a su madre, quien lo esperaba emocionada. La escena ha provocado múltiples reacciones en redes. Foto: composición LR/ TikTok / @Isaacpu09

PUEDES VER: Esposa denuncia daños a la salud mental de inmigrante detenido por ICE en EEUU hace meses

Usuarios cuestionaron la escena de TikTok

La escena no fue bien vista por los usuarios en la popular red social, ya que la madre tenía lágrimas en los ojos al ver nuevamente a su hijo. Aunque la señora pretendía acercarse al joven, no lo lograba porque él trataba de rehuirle. De inmediato, los usuarios mostraron su descontento en una ola de comentarios, que te mostramos a continuación:

“Recuerden hombres que primero tuvimos madre y después esposa”, “Chicas recuerden esto, fíjense bien como trata un hombre a su madre porque de esa manera te va a tratar a ti”, “Mi mamita vale oro”, “Tal vez no hay una bonita historia entre la madre y él”, “Sea como sea, mi mamá es primero”, “Honra a tu padre y a tu madre”, “La mujer más fiel y con un corazón lleno de amor es el de la mamá”, escribieron los cibernautas.