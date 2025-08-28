Esta es la historia de Duke, el perro que fue elegido 'alcalde' 4 veces en un pueblo de EEUU

Esta es la historia de Duke, el alcalde de un pueblo en Minnesota que se volvió una celebridad nacional. | Foto: Composición LR

Esta es la historia de Duke, el alcalde de un pueblo en Minnesota que se volvió una celebridad nacional. | Foto: Composición LR

Pocas historias son tan curiosas y graciosas como la vez que Duke, un perro de la raza Gran Pirineo, fue elegido como alcalde en EEUU. En el 2014, las personas del pueblo de Cormorant, cansados de la política de siempre, decidieron votar por el can en una festividad local. Sin embargo, al llegar la noticia a nivel nacional, decidieron hacerlo un cargo oficial.

Así, Duke fue reelegido en otras 3 ocasiones, cumpliendo 4 gestiones como alcalde honorario. Lejos de ser una simple broma, el can hacía apariciones públicas, prestaba ayuda a la comunidad animal de Cormorant y saludaba a su gente. Decidió retirarse de la política en el 2018 y, al año siguiente, falleció a la edad de 10 años.

PUEDES VER: Hijo de agricultores mexicanos ingresa a 15 universidades de EEUU y estudiará Derecho en Harvard para apoyar a inmigrantes

¿Cómo fue elegido Duke como alcalde de un pueblo en Minnesota?

En el 2014, las personas que vivían en Cormorant, Minnesotta, estaban realizando un evento de recaudación de fondos. Una de sus dinámicas trataba de una 'elección', donde debían pagar un dólar para votar por su persona favorita. A la gente le pareció gracioso e innovador proponer a Duke, un gran pirineo de 7 años. Con 12 demoledores votos contra 1, el perro fue nombrado como alcalde honorario.

La noticia llegó a todo el país; canales de televisión buscaban la declaración del alcalde y contar su camino hacia el municipio de Cormorant. Duke se ganó a sus ciudadanos, no solo por su carisma, sino también por su indudable nobleza. Al asumir el cargo, una tienda de mascotas se comprometió a cubrir con su salario: un año de comedia para perro mientras sea alcalde.

Pero la gestión de Duke no se basó en una cobertura mediática. Según contaron los residentes de Cormorant, el can hacía apariciones oficiales en eventos de la ciudad, fue la cara de la defensa a la comunidad animal de Minnesota y cercano a las Girls Scout. Los vecinos confirmaron que su presencia ayudó a reducir la inseguridad, así como evitar que se excedan los límites de velocidad.

Duke fue la cara de distintas marcas, ya que aparecía regularmente en eventos oficiales de Minnesota. Foto: WDay.com

Duke fue reelegido tres veces más

La elección de Duke se convirtió en una tradición en Cormorant; durante tres años más, fue reelegido como alcalde honorario y siguió representando a su ciudad en eventos oficiales de Minnesota. En el 2018, anunció su retiro oficial de la política y volvió a su granja, siendo ya una celebridad a nivel nacional.

Finalmente, Duke falleció a los 13 años en el 2019, siendo recordado como uno de los más ilustres alcaldes que Cormorant tuvo. "Nuestro querido alcalde, Duke, se fue al cielo de los perritos. Se lo extrañará mucho", publicó su cuenta oficial de Facebook. Asimismo, diversos medios nacionales hicieron una cobertura mediática de su partida, recordando los mejores momentos de su gestión.