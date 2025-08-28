Una madre peruana se viralizó en TikTok tras contar la historia de su hijo adolescente, quien le confesó que planea cambiarse el nombre en cuanto cumpla los 18 años. La joven progenitora relató entre risas y algo de culpa que su hijo, al que nombró Yumpio Neymar, ya no quiere saber nada del nombre que ella eligió con tanto entusiasmo años atrás. La historia ha generado un sinfín de reacciones por la moda de nombres poco comunes inspirados en celebridades, cultura pop o, en este caso, los populares dramas coreanos.

La madre recordó una de las primeras veces en que sintió incomodidad por el nombre elegido. Su hijo, entonces un niño pequeño de 3 años, tuvo una cita médica y al momento de ser llamado, la enfermera no pudo contener su molestia. “¿Por qué le ponen esos nombres difíciles de hablar?”, le gritó delante de todos. “Yo me puse nerviosa, no sabía dónde meterme”, contó.

Fue ahí cuando el médico intentó aliviar la situación haciendo una broma al pequeño: “Cuando crezcas y cumplas la mayoría de edad, le demandas a tu mamá por el nombre que te ha puesto”. La madre reconoce ahora que, aunque en su momento estaba encantada con el nombre, ha llegado a cuestionarlo. “Me gustaban los k-dramas. También me arrepiento”, admitió.

Aun así, defiende su decisión con el argumento de que no es un nombre común, lo que hace a su hijo único. “No sé cuántas mamitas estén pasando por esto, que sus hijos adolescentes les reclamen por el nombre que les pusieron. Pero le digo: ‘No hay muchos que lleven tu nombre, mi amor’”, expresó.

Reacciones divididas sobre clip viral en TikTok

El clip rápidamente se viralizó en redes sociales, desatando comentarios divididos. Algunos usuarios no dudaron en burlarse o criticar su elección: “Ni cómo defenderte”, escribió uno. Mientras tanto, otros mostraron empatía con la madre, señalando que los gustos y modas del momento influyen mucho en decisiones importantes como los nombres.