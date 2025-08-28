HOYSuscripcion LR Focus

Ratifican multa de S/2,4 millones contra Alianza por apagón en Matute
Tendencias

Madre peruana revela que a su hijo adolescente no le gusta su nombre y usuarios reaccionan: “Ni como defenderte”

Progenitora contó que su hijo se cambiará el nombre apenas cumpla 18, luego de momentos incómodos. Clip es viral en TikTok.

Reacciones divididas en redes sociales por clip viral.
Reacciones divididas en redes sociales por clip viral. | Foto: composición LR/ TikTok

Una madre peruana se viralizó en TikTok tras contar la historia de su hijo adolescente, quien le confesó que planea cambiarse el nombre en cuanto cumpla los 18 años. La joven progenitora relató entre risas y algo de culpa que su hijo, al que nombró Yumpio Neymar, ya no quiere saber nada del nombre que ella eligió con tanto entusiasmo años atrás. La historia ha generado un sinfín de reacciones por la moda de nombres poco comunes inspirados en celebridades, cultura pop o, en este caso, los populares dramas coreanos.

Madre peruana es viral por nombre poco común de su hijo

La madre recordó una de las primeras veces en que sintió incomodidad por el nombre elegido. Su hijo, entonces un niño pequeño de 3 años, tuvo una cita médica y al momento de ser llamado, la enfermera no pudo contener su molestia. “¿Por qué le ponen esos nombres difíciles de hablar?”, le gritó delante de todos. “Yo me puse nerviosa, no sabía dónde meterme”, contó.

PUEDES VER: Fans peruanos se ‘pelean’ por baqueta que lanzó baterista de Green Day y se aferran por horas: "No se llama raqueta, suéltala"

lr.pe

Fue ahí cuando el médico intentó aliviar la situación haciendo una broma al pequeño: “Cuando crezcas y cumplas la mayoría de edad, le demandas a tu mamá por el nombre que te ha puesto”. La madre reconoce ahora que, aunque en su momento estaba encantada con el nombre, ha llegado a cuestionarlo. “Me gustaban los k-dramas. También me arrepiento”, admitió.

Aun así, defiende su decisión con el argumento de que no es un nombre común, lo que hace a su hijo único. “No sé cuántas mamitas estén pasando por esto, que sus hijos adolescentes les reclamen por el nombre que les pusieron. Pero le digo: ‘No hay muchos que lleven tu nombre, mi amor’”, expresó.

PUEDES VER: Peruano gastó S/8.300 en restaurante Central y muestra lo que comió: "Entró con hambre y salió con hambre"

lr.pe

Reacciones divididas sobre clip viral en TikTok

El clip rápidamente se viralizó en redes sociales, desatando comentarios divididos. Algunos usuarios no dudaron en burlarse o criticar su elección: “Ni cómo defenderte”, escribió uno. Mientras tanto, otros mostraron empatía con la madre, señalando que los gustos y modas del momento influyen mucho en decisiones importantes como los nombres.

