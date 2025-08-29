HOYSuscripcion LR Focus

Petro es criticado por poner 25.000 hombres en la frontera con Venezuela
Joven trepa pared para recuperar balón sin imaginar que se derrumbaría: "Pegaron los ladrillos con goma"

Tras escalar para recuperar la pelota, el joven quedó sorprendido al ver que una parte de la pared se vino abajo, provocando risas entre sus amigos. Video es viral en TikTok.

Video es tendencia en redes sociales.
Video es tendencia en redes sociales. | Foto: captura de TikTok/@anamariacornejo06

En redes sociales, especialmente en TikTok, se viralizó un gracioso video grabado en Perú que muestra el preciso instante en que una pared se derrumba luego de que un joven la trepara para recuperar un balón de fútbol. La escena desató todo tipo de reacciones entre los usuarios, quienes no tardaron en comentar y bromear sobre lo ocurrido.

El material audiovisual fue publicado en TikTok por la usuaria 'Ana María' (@anamariacornejo06) el 28 de agosto de 2025. Desde entonces, ha logrado conseguir más de 770.400 reproducciones en la plataforma. Asimismo, posee más de 47.700 "likes", 20.200 compartidos y cientos de comentarios realizados por usuarios sorprendidos.

PUEDES VER: Perrito ayuda a su dueño a preparar cemento y en redes bromean: "En su antigua vida fue albañil"

lr.pe

¿Qué sucedió en el video?

De acuerdo con la publicación, el suceso ocurrió en la ciudad de Sullana, en Piura, donde un grupo de muchachos había alquilado una cancha para jugar fútbol sin imaginar lo que ocurriría. En medio del partido, el protagonista de este video pateó el balón con tanta fuerza que terminó saliendo del establecimiento, el cual estaba cercado por una pared.

El joven se vio en la obligación de treparse a la pared que rodeaba la cancha de fútbol para intentar recuperar el balón que había botado fuera. Con mucho esfuerzo consiguió su objetivo y logró pasar al otro lado; sin embargo, en ese momento exacto sucedió algo que ninguno de los presentes habría imaginado.

Como se aprecia en las imágenes, apenas el joven descendió al otro lado de la pared, un tramo del muro se desprendió y cayó al suelo, lo que generó preocupación entre los presentes. No obstante, la tensión dio paso a las risas cuando se comprobó que no había sufrido ningún daño y, además, ya tenía de regreso la pelota que había botado.

PUEDES VER: Gatito queda enredado entre cables y vecinos se unen en curioso rescate: "Era su última vida"

lr.pe

¿Cómo reaccionaron los usuarios?

Las imágenes no tardaron en volverse tendencia en las redes sociales, no solo en Perú, sino también en otros países de Latinoamérica, como México, Colombia, Argentina, Chile, entre otros. Aunque la mayoría de usuarios encontraron gracioso el video, otros destacaron la suerte que tuvo el joven, ya que si esos ladrillos caían sobre él, otro hubiera sido el desenlace.

"¿Qué probabilidad existía de que pasará eso?", "Parece que pegaron los ladrillos con goma", "Al menos recuperó la pelota, eso es lo más importante", "Era salir de la cancha, no llevarse una parte de la cancha", "Al menos fue una pequeña parte de la pared y no toda", "Creo que tuvo suerte de que los ladrillos no le cayeran". Estos son algunos de los comentarios del video.

