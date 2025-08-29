Joven trepa pared para recuperar balón sin imaginar que se derrumbaría: "Pegaron los ladrillos con goma"

En redes sociales, especialmente en TikTok, se viralizó un gracioso video grabado en Perú que muestra el preciso instante en que una pared se derrumba luego de que un joven la trepara para recuperar un balón de fútbol. La escena desató todo tipo de reacciones entre los usuarios, quienes no tardaron en comentar y bromear sobre lo ocurrido.

El material audiovisual fue publicado en TikTok por la usuaria 'Ana María' (@anamariacornejo06) el 28 de agosto de 2025. Desde entonces, ha logrado conseguir más de 770.400 reproducciones en la plataforma. Asimismo, posee más de 47.700 "likes", 20.200 compartidos y cientos de comentarios realizados por usuarios sorprendidos.

¿Qué sucedió en el video?

De acuerdo con la publicación, el suceso ocurrió en la ciudad de Sullana, en Piura, donde un grupo de muchachos había alquilado una cancha para jugar fútbol sin imaginar lo que ocurriría. En medio del partido, el protagonista de este video pateó el balón con tanta fuerza que terminó saliendo del establecimiento, el cual estaba cercado por una pared.

El joven se vio en la obligación de treparse a la pared que rodeaba la cancha de fútbol para intentar recuperar el balón que había botado fuera. Con mucho esfuerzo consiguió su objetivo y logró pasar al otro lado; sin embargo, en ese momento exacto sucedió algo que ninguno de los presentes habría imaginado.

Como se aprecia en las imágenes, apenas el joven descendió al otro lado de la pared, un tramo del muro se desprendió y cayó al suelo, lo que generó preocupación entre los presentes. No obstante, la tensión dio paso a las risas cuando se comprobó que no había sufrido ningún daño y, además, ya tenía de regreso la pelota que había botado.

¿Cómo reaccionaron los usuarios?

Las imágenes no tardaron en volverse tendencia en las redes sociales, no solo en Perú, sino también en otros países de Latinoamérica, como México, Colombia, Argentina, Chile, entre otros. Aunque la mayoría de usuarios encontraron gracioso el video, otros destacaron la suerte que tuvo el joven, ya que si esos ladrillos caían sobre él, otro hubiera sido el desenlace.

"¿Qué probabilidad existía de que pasará eso?", "Parece que pegaron los ladrillos con goma", "Al menos recuperó la pelota, eso es lo más importante", "Era salir de la cancha, no llevarse una parte de la cancha", "Al menos fue una pequeña parte de la pared y no toda", "Creo que tuvo suerte de que los ladrillos no le cayeran". Estos son algunos de los comentarios del video.