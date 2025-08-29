Mototaxi es captada llevando troncos en el techo y usuarios en redes bromean "Destino Final de Temu"

Un video publicado en TikTok está causando sensación en las redes sociales, ya que muestra el momento exacto en que una mototaxi circula por una famosa avenida llevando unos pequeños troncos en el techo. La escena no pasó desapercibida para los usuarios, quienes realizaron divertidas bromas e incluso la compararon con la película 'Destino Final'.

Las imágenes fueron compartidas en TikTok por la usuaria Geralsour (@geralsour) el último 27 de agosto de 2025. A pesar de haberse subido recientemente, el video viral acumula más de 108.200 reproducciones en la plataforma. Asimismo, posee más de 12.700 "me gusta" y cientos de comentarios, la mayoría de ellos bastante ocurrentes.

¿Qué sucedió en el video?

Si eres fan de la saga Destino Final, seguro recuerdas su segunda entrega, donde el accidente principal sucede en una carretera de Estados Unidos. La tragedia es provocada por un camión que transportaba enormes troncos sujetos con cadenas, los cuales terminan cayendo sobre la pista y desencadenando la muerte de varias personas.

El impactante accidente mostrado en Destino Final 2 marcó a miles de espectadores, quienes recuerdan la escena cada vez que se topan con un camión cargado de troncos. Una de estas personas fue una joven peruana, quien recientemente vivió una experiencia similar, aunque en menor escala, ya que en lugar de un camión era una mototaxi.

Como podrás apreciar en las imágenes, la joven transitaba por la avenida Universitaria cuando notó que, frente a ella, circulaba una mototaxi con varios troncos en el techo que estaban atados con una soga. Tras compartir el video en TikTok, ella jamás imaginó que se haría tendencia, no solo en Perú, sino también en otros países de Latinoamérica.

¿Cómo reaccionaron los usuarios?

El video ha provocado diversos comentarios en las redes sociales. Mientras que algunos cibernautas critican duramente al mototaxista por la peligrosa forma de transportar troncos, advirtiendo que podría causar un accidente, otros tomaron el suceso con bastante humor y no dudaron en realizar divertidos comentarios.

"Destino Final de Temu", "Todos hablando de la mototaxi, pero el que grabó el video se pasó la luz roja", "Parece una película peruana de bajo presupuesto", "Esos troncos son mondadientes comparados a los de la película", "Destino para la lena", "He visto tantas veces Destino Final que me hubiera adelantado automáticamente". Estos son algunos de los comentarios del video.