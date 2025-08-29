HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Petro es criticado por poner 25.000 hombres en la frontera con Venezuela
Petro es criticado por poner 25.000 hombres en la frontera con Venezuela     Petro es criticado por poner 25.000 hombres en la frontera con Venezuela     Petro es criticado por poner 25.000 hombres en la frontera con Venezuela     
Tendencias

Mototaxi es captada llevando troncos en el techo y usuarios en redes bromean "Destino Final de Temu"

Mientras viajaba en auto, una joven grabó a una mototaxi que transportaba varios troncos de forma inusual, lo que desató diversas reacciones en redes. Video es viral en TikTok.

Video tiene miles de reproucciones en la plataforma.
Video tiene miles de reproucciones en la plataforma. | Foto: captura de TikTok/@geralsour

Un video publicado en TikTok está causando sensación en las redes sociales, ya que muestra el momento exacto en que una mototaxi circula por una famosa avenida llevando unos pequeños troncos en el techo. La escena no pasó desapercibida para los usuarios, quienes realizaron divertidas bromas e incluso la compararon con la película 'Destino Final'.

Las imágenes fueron compartidas en TikTok por la usuaria Geralsour (@geralsour) el último 27 de agosto de 2025. A pesar de haberse subido recientemente, el video viral acumula más de 108.200 reproducciones en la plataforma. Asimismo, posee más de 12.700 "me gusta" y cientos de comentarios, la mayoría de ellos bastante ocurrentes.

PUEDES VER: Gatito queda enredado entre cables y vecinos se unen en curioso rescate: "Era su última vida"

lr.pe

¿Qué sucedió en el video?

Si eres fan de la saga Destino Final, seguro recuerdas su segunda entrega, donde el accidente principal sucede en una carretera de Estados Unidos. La tragedia es provocada por un camión que transportaba enormes troncos sujetos con cadenas, los cuales terminan cayendo sobre la pista y desencadenando la muerte de varias personas.

El impactante accidente mostrado en Destino Final 2 marcó a miles de espectadores, quienes recuerdan la escena cada vez que se topan con un camión cargado de troncos. Una de estas personas fue una joven peruana, quien recientemente vivió una experiencia similar, aunque en menor escala, ya que en lugar de un camión era una mototaxi.

Como podrás apreciar en las imágenes, la joven transitaba por la avenida Universitaria cuando notó que, frente a ella, circulaba una mototaxi con varios troncos en el techo que estaban atados con una soga. Tras compartir el video en TikTok, ella jamás imaginó que se haría tendencia, no solo en Perú, sino también en otros países de Latinoamérica.

PUEDES VER: Perrito ayuda a su dueño a preparar cemento y en redes bromean: "En su antigua vida fue albañil"

lr.pe

¿Cómo reaccionaron los usuarios?

El video ha provocado diversos comentarios en las redes sociales. Mientras que algunos cibernautas critican duramente al mototaxista por la peligrosa forma de transportar troncos, advirtiendo que podría causar un accidente, otros tomaron el suceso con bastante humor y no dudaron en realizar divertidos comentarios.

"Destino Final de Temu", "Todos hablando de la mototaxi, pero el que grabó el video se pasó la luz roja", "Parece una película peruana de bajo presupuesto", "Esos troncos son mondadientes comparados a los de la película", "Destino para la lena", "He visto tantas veces Destino Final que me hubiera adelantado automáticamente". Estos son algunos de los comentarios del video.

Notas relacionadas
Inmigrante en Estados Unidos envió dinero a su padre por 10 años para que construya su casa y al volver lo botaron

Inmigrante en Estados Unidos envió dinero a su padre por 10 años para que construya su casa y al volver lo botaron

LEER MÁS
Jóvenes se enfrentan en duelo entre la marinera peruana y malambo argentino: ''La única guerra que aceptamos''

Jóvenes se enfrentan en duelo entre la marinera peruana y malambo argentino: ''La única guerra que aceptamos''

LEER MÁS
Tigresa del Oriente sorprende en el Puente de la Paz con su frazada y usuarios dicen: "El nuevo paseo de la fama"

Tigresa del Oriente sorprende en el Puente de la Paz con su frazada y usuarios dicen: "El nuevo paseo de la fama"

LEER MÁS
Inmigrante en Estados Unidos envió dinero a su padre por 10 años para que construya su casa y al volver lo botaron

Inmigrante en Estados Unidos envió dinero a su padre por 10 años para que construya su casa y al volver lo botaron

LEER MÁS
Delivery sorprende al trasladar un televisor en su motocicleta y usuarios bromean: "Servicio premium"

Delivery sorprende al trasladar un televisor en su motocicleta y usuarios bromean: "Servicio premium"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Emprendedora se frustra al ver que extrabajadora abrió un negocio igual al suyo y en el mismo lugar: "Me copió"

Emprendedora se frustra al ver que extrabajadora abrió un negocio igual al suyo y en el mismo lugar: "Me copió"

LEER MÁS
Inmigrante en Estados Unidos envió dinero a su padre por 10 años para que construya su casa y al volver lo botaron

Inmigrante en Estados Unidos envió dinero a su padre por 10 años para que construya su casa y al volver lo botaron

LEER MÁS
Mexicanos compran hoja de coca para evitar soroche y caminar a Machu Picchu, pero exceden el consumo: “Ya no sentimos nada”

Mexicanos compran hoja de coca para evitar soroche y caminar a Machu Picchu, pero exceden el consumo: “Ya no sentimos nada”

LEER MÁS
Madre peruana revela que a su hijo adolescente no le gusta su nombre y usuarios reaccionan: “Ni como defenderte”

Madre peruana revela que a su hijo adolescente no le gusta su nombre y usuarios reaccionan: “Ni como defenderte”

LEER MÁS
Peruana se gradúa de policía e invita a sus padres divorciados a la ceremonia y en redes bromean: “¿Reconciliación?"

Peruana se gradúa de policía e invita a sus padres divorciados a la ceremonia y en redes bromean: “¿Reconciliación?"

LEER MÁS
Fan de Green Day relata la emotiva historia por la que llevó una camiseta con imagen de su hermano al concierto: "Falleció hace 5 meses"

Fan de Green Day relata la emotiva historia por la que llevó una camiseta con imagen de su hermano al concierto: "Falleció hace 5 meses"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Orquesta Candela se une con Joysi Love y lanzan nueva versión de ‘Todavía’: "Queremos llevar la cumbia por todo el mundo"

Milenka queda en shock y rompe en llanto en plena visita a un cementerio: ''No puedo''

Sujeto confiesa haber asesinado a chofer de bus de la línea '505' por el monto de S/2,000

Tendencias

Tigresa del Oriente sorprende en el Puente de la Paz con su frazada y usuarios dicen: "El nuevo paseo de la fama"

Green Day sorprende al subir a una fan a cantar en su concierto en Lima y su actuación se vuelve viral: "Lo dio todo"

Joven vende su celular para comprar las medicinas de su mamá que tiene una enfermedad incurable, pero le pagan con dólares falsos

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Gobierno de Dina Boluarte designa a nueva jefa de IRTP a periodista cercana a Juan José Santiváñez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota